Daly ook in 2021 teamgenoot VeeKay bij Ed Carpenter Racing

De plannen van Ed Carpenter Racing voor 2021 waren al voor 75 procent bekend: teameigenaar Ed Carpenter neemt in de auto met startnummer 20 de ovals voor zijn rekening, terwijl VeeKay voor een tweede seizoen terugkeert in de auto met startnummer 21. Vorig jaar werd het duo aangevuld met Daly, die in de auto van Carpenter de races op road courses en stratencircuit voor zijn rekening nam. De 29-jarige Amerikaan heeft Carpenter overtuigd van zijn kunnen, want in 2021 mag hij wederom plaatsnemen in auto #20.

Net als afgelopen jaar neemt Daly de road courses en stratencircuits voor zijn rekening, terwijl Carpenter de ovals doet. Tijdens de Indy 500 zet het team een derde auto in voor Daly, die hierdoor in veertien van de zeventien races aan de start zal verschijnen. In tien van zijn deelnames doet hij dat weer met sponsoring van de U.S. Air Force. “Het voelt geweldig om weer aan een jaar te beginnen met de U.S. Air Force en Ed Carpenter Racing”, verklaarde Daly. “Continuïteit is altijd heel goed voor mij geweest in mijn carrière. Het feit dat we met een voorsprong aan 2021 kunnen beginnen omdat we samen al ervaring hebben, dat geeft mij veel vertrouwen.”

Afgelopen seizoen reed Daly negen races in dienst van Ed Carpenter Racing, met een twaalfde plaats op de road course van Indianapolis als beste resultaat. De races op de ovals werkte hij af in dienst van Carlin, met een zesde plaats in de openingsrace op Texas als beste resultaat. “Het is een spannende dag, want we kunnen de terugkeer van zowel de U.S. Air Force als Conor Daly bij Ed Carpenter Racing aankondigen”, zei teambaas Carpenter. “We kijken uit naar het IndyCar-seizoen 2021, waarbij we aan dezelfde coureurs vasthouden om verdere progressie te boeken richting het winnen van races en het meedoen om de titels met deze organisatie.”

