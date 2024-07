Herta wint IndyCar-race Toronto na incidentrijke slotfase, VeeKay knap achtste

Het stratencircuit van Toronto biedt - mede door de hobbels - een flinke uitdaging voor de coureurs, iets wat ook direct bij de start zichtbaar was. In bocht 1 ging het al fout voor Christian Rasmussen en Santino Ferrucci. Rasmussen viel uit, Ferrucci kon door maar verloor wat terrein door schade aan zijn auto. Niet veel later zou ook Agustin Canapino tot de uitvallers behoren. In bocht 3 kwam Scott Dixon aan de buitenkant kijken en twee wijd door bocht 4 ging niet, wat Canapino snel ondervond. Hij schoot na licht contact tegen de muur en hoewel de coureur zelf in orde was, kon dat niet gezegd worden van de auto. Hierdoor was al vroeg de tweede caution een feit.

Polesitter Colton Horta had geen last van die problemen en behield de leiding, voor Kyle Kirkwood. Scott McLaughlin verloor in die openingsstint terrein: hij besloot om op gebruikte, zachtere alternate-banden te starten terwijl de rest op de harde primary-band reed. In ronde 17 kwam McLaughlin binnen voor een pitstop, waarna hij weer aan een opmars kon beginnen op de harde band. Alex Palou kende een matige kwalificatie, maar wist naar P12 op te klimmen. Graham Rahal had in die fase van de race last van problemen met het dash. Ondanks een snelle stuurwissel bleven de problemen aanhouden.

Herta, Kirkwood en Felix Rosenqvist kwamen in ronde 33 binnen, waarbij alle drie de coureurs overstapten op de alternate-banden. Bij het uitrijden van de pits stond laatstgenoemde meteen onder druk van Josef Newgarden, die op warmere banden meteen toesloeg en die derde plek overnam. Dixon zette zijn vaardigheden om brandstof te sparen weer in en rekte zijn stint tot ronde 37.

In ronde 50 werd de volgende reeks pitstops al in gang gezet door Palou, die weer terugging naar de harde band. Voor Newgarden was er drie ronden later geen vlekkeloze pitstop: de rechter achterband zat er nog niet op maar hij reed wel weg. Hij kon nog net op tijd stoppen om het probleem te verhelpen, maar hij verloor veel terrein en zakte terug naar P10. Het voorste trio maakte in ronde 54 weer gezamenlijk een pitstop, waarbij de harde banden weer op de auto gezet werden. Vooraan nam de strijd toe, maar dat was in het middenveld ook het geval. Landgenoten Rosenqvist en Ericsson kwamen in de problemen na een late remactie van eerstgenoemde. Ericsson ontweek wel, maar beide coureurs verloren veel tijd. In ronde 68 kwam dan weer een caution na een rustigere periode. Kyffin Simpson schoot rechtdoor in bocht 8 en had een vergelijkbare crash als Alexander Rossi, die daarbij zijn duim brak en de race moest missen.

Chaos in slotfase, Herta blijft koel

Een ronde na de herstart in ronde 71 verloor O'Ward de controle in bocht 1. Het leek een onschuldig incident waarbij de Arrow McLaren-coureur achterwaarts tegen de muur kwam te staan, maar voor Marcus Ericsson was het botte pech want hij kon geen kant op en sloot naast hem aan. Daarmee leek het ergste wel achter de rug, maar wat volgde was chaos met eerst Pietro Fittipaldi en vervolgens Santino Ferrucci die vol tegen de McLaren knalden en gelanceerd werden. Ferrucci kwam daarbij zelfs tegen de hekken en belandde op zijn kop weer op het asfalt. Ook Nolan Siegel raakte de auto van O'Ward nog om de puinhoop compleet te maken. Alle coureurs bleven ongedeerd, maar de wedstrijd moest stilgelegd worden vanwege opruimwerkzaamheden in het krappe deel van de baan.

De onderbreking was van relatief korte duur en de race werd met nog twaalf ronden te gaan hervat - zij het eerst achter de safety car. Uiteindelijk werd de groene vlag met nog negen ronden te gaan gezwaaid en kon het duel tussen Herta, Kirkwood en Dixon losbarsten. Voor die slotfase koos Rinus VeeKay voor de aanval, want tijdens de caution pakte hij nog een set van de groene banden en direct rekende hij af met Romain Grosjean. Het duurde echter niet lang of een nieuwe caution was een feit: McLaughlin kreeg aan de binnenkant van bocht 5 een tik van teamgenoot Will Power terwijl er achterin een lekke band was voor Newgarden en VeeKay in alle hectiek schade aan de voorvleugel opliep.

VeeKay moest dus zijn tiende plaats inleveren voor een nieuwe voorvleugel, maar de schade bleef beperkt omdat hij als P12 terugkwam. Tijdens de caution pakte McLauglin ook nog even zijn moment door een gebaar van afkeuring te maken naar Power die langsreed. Diezelfde Power moest zich na de herstart in de pits melden voor een drive-through, waardoor iedereen achter hem een plaats opschoof. VeeKay won intussen ook een positie ten opzichte van Graham Rahal en dook zo weer op in de top-tien. Een foutje van Newgarden vanaf P8 in bocht 3 betekende dat VeeKay meteen doorging naar P9 met Grosjean vol in het vizier. In de laatste ronde sloeg de Nederlander toe en veroverde hij ook die achtste plaats, waar zijn inhaalslag ook zou stranden. Vooraan had Herta geen problemen om Kirkwood achter zich te houden terwijl Dixon op zijn beurt genoegen moest nemen met de derde plaats. Kampioenschapsleider Alex Palou beperkte de schade met de vierde plaats.

De IndyCar keert na een pauze van vier weken weer terug. Op 17 augustus vindt de race op de Worldwide Technology Raceway plaats, een week later volgt de race in Portland.

Uitslag IndyCar Toronto