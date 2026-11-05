IndyCar
Colton Herta steunt IndyCar-race in Mexico na kritiek Pato O’Ward op promotors
In navolging van O'Wards oproep tot gepassioneerde toewijding van stakeholders spreekt Cadillac F1’s testcoureur zijn sterke steun uit om het Amerikaanse formulewagenkampioenschap verder zuidwaarts te brengen
Joey Barnes Luis Ramírez
Gepubliceerd: 5 nov 2026, 19:03
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Colton Herta, with Cadillac Racing during FP1 of the Mexico Grand Prix.
Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Terwijl de IndyCar Series zich voorbereidt om naar het buitenland te vertrekken voor het pas aangekondigde internationale evenement in Barcelona, groeit het enthousiasme om het Amerikaanse formulewagenkampioenschap nog verder de wereld in te brengen - vooral onder de coureurs zelf.
Het vooruitzicht op een toekomstige IndyCar-race in Mexico is al lange tijd een veelbesproken onderwerp in de paddock, met Pato O’Ward van Schmidt Peterson Motorsports, afkomstig uit Monterrey, in het middelpunt als populairste coureur van de sport. Na de bevestiging van de race in Barcelona, tijdens de F1-ronde in Mexico, sprak O'Ward uitte opnieuw zijn aanhoudende frustraties over lokale belanghebbenden en wees op de promotionele obstakels die een race in zijn thuisland hebben tegengehouden. Nadat hij eerder had gewezen op een gebrek aan echte honger en toewijding bij regionale organisatoren, waarschuwde O'Ward dat voor elk mogelijk evenement in Mexico belanghebbenden nodig zijn die echt gepassioneerd zijn om de sport op te bouwen, in plaats van simpelweg uit te zijn op snel geld.
Toen hem werd gevraagd of IndyCar ondanks die promotionele obstakels in Mexico zou kunnen slagen, sprak negenvoudig IndyCar-racewinnaar en huidig F1-testcoureur van Cadillac Colton Herta zijn volmondige steun voor het idee uit. Daarbij benadrukte hij de sterrenstatus van O'Ward en de unieke technische eisen van het circuit.
“Duizend procent”, zei Herta. “Ik denk dat het net zo populair zou kunnen zijn. Een belangrijke reden daarvoor is Pato en zijn populariteit hier. Ik denk dat het racen hier geweldig zou zijn. Ik denk dat het heel interessant zou zijn om te zien wat een IndyCar op dit circuit zou kunnen. Vooral met de randstenen en de profielen daarvan. Met een IndyCar kun je doorgaans veel agressiever over de randstenen gaan dan in de Formule 1.”
Herta, 26, spreekt vanuit een unieke positie. Hoewel hij met zeven volledige seizoenen in IndyCar nauw verbonden is met de Amerikaanse formulewagenwereld, heeft de coureur uit Californië dit seizoen de brug naar Europa geslagen – door in de Formule 2 voor Hitech uit te komen naast zijn rol in het F1-programma van Cadillac. Vers van zijn vijfde VT1-optreden in Mexico-Stad staat Herta dit weekend op Interlagos gepland voor zijn zesde vrijdagtraining van het jaar, om het laatste punt te behalen dat nodig is voor zijn lang nagestreefde FIA-superlicentie om in F1 te racen.
Toen Herta verder inging op de bredere internationale koers van het formuleracen en de pas vastgelegde datum in Barcelona, concludeerde hij:
“Ik denk dat het een geweldig spektakel zou opleveren. Ik denk dat Barcelona echt heel gaaf is. Ik denk dat het gaaf zou zijn als ze daar de race hier op konden laten volgen.”
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