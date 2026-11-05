IndyCar

Colton Herta steunt IndyCar-race in Mexico na kritiek Pato O’Ward op promotors

In navolging van O'Wards oproep tot gepassioneerde toewijding van stakeholders spreekt Cadillac F1’s testcoureur zijn sterke steun uit om het Amerikaanse formulewagenkampioenschap verder zuidwaarts te brengen

Joey Barnes Luis Ramírez

Gepubliceerd: 5 nov 2026, 19:03

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Colton Herta, with Cadillac Racing during FP1 of the Mexico Grand Prix.

Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Terwijl de IndyCar Series zich voorbereidt om naar het buitenland te vertrekken voor het pas aangekondigde internationale evenement in Barcelona, groeit het enthousiasme om het Amerikaanse formulewagenkampioenschap nog verder de wereld in te brengen - vooral onder de coureurs zelf.

Het vooruitzicht op een toekomstige IndyCar-race in Mexico is al lange tijd een veelbesproken onderwerp in de paddock, met Pato O’Ward van Schmidt Peterson Motorsports, afkomstig uit Monterrey, in het middelpunt als populairste coureur van de sport. Na de bevestiging van de race in Barcelona, tijdens de F1-ronde in Mexico, sprak O'Ward uitte opnieuw zijn aanhoudende frustraties over lokale belanghebbenden en wees op de promotionele obstakels die een race in zijn thuisland hebben tegengehouden. Nadat hij eerder had gewezen op een gebrek aan echte honger en toewijding bij regionale organisatoren, waarschuwde O'Ward dat voor elk mogelijk evenement in Mexico belanghebbenden nodig zijn die echt gepassioneerd zijn om de sport op te bouwen, in plaats van simpelweg uit te zijn op snel geld.

Toen hem werd gevraagd of IndyCar ondanks die promotionele obstakels in Mexico zou kunnen slagen, sprak negenvoudig IndyCar-racewinnaar en huidig F1-testcoureur van Cadillac Colton Herta zijn volmondige steun voor het idee uit. Daarbij benadrukte hij de sterrenstatus van O'Ward en de unieke technische eisen van het circuit.

“Duizend procent”, zei Herta. “Ik denk dat het net zo populair zou kunnen zijn. Een belangrijke reden daarvoor is Pato en zijn populariteit hier. Ik denk dat het racen hier geweldig zou zijn. Ik denk dat het heel interessant zou zijn om te zien wat een IndyCar op dit circuit zou kunnen. Vooral met de randstenen en de profielen daarvan. Met een IndyCar kun je doorgaans veel agressiever over de randstenen gaan dan in de Formule 1.”

Herta, 26, spreekt vanuit een unieke positie. Hoewel hij met zeven volledige seizoenen in IndyCar nauw verbonden is met de Amerikaanse formulewagenwereld, heeft de coureur uit Californië dit seizoen de brug naar Europa geslagen – door in de Formule 2 voor Hitech uit te komen naast zijn rol in het F1-programma van Cadillac. Vers van zijn vijfde VT1-optreden in Mexico-Stad staat Herta dit weekend op Interlagos gepland voor zijn zesde vrijdagtraining van het jaar, om het laatste punt te behalen dat nodig is voor zijn lang nagestreefde FIA-superlicentie om in F1 te racen.

Toen Herta verder inging op de bredere internationale koers van het formuleracen en de pas vastgelegde datum in Barcelona, concludeerde hij:

“Ik denk dat het een geweldig spektakel zou opleveren. Ik denk dat Barcelona echt heel gaaf is. Ik denk dat het gaaf zou zijn als ze daar de race hier op konden laten volgen.”

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Colton Herta steunt IndyCar-race in Mexico na kritiek Pato O’Ward op promotors



IndyCar



Indy IndyCar 2 min



Colton Herta steunt IndyCar-race in Mexico na kritiek Pato O’Ward op promotors





Signatech bekijkt opties om in Hypercar te blijven na mislukken Alpine/Geely-deal



WEC



WEC WEC 51 min



Signatech bekijkt opties om in Hypercar te blijven na mislukken Alpine/Geely-deal





Marc Marquez over GP van Qatar: 'Ik zou liever ergens anders zijn'



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Qatar



58 min



Marc Marquez over GP van Qatar: 'Ik zou liever ergens anders zijn'





Rafa Camara blijft kalm voor 'zeer verrassend' F1-thuisdebuut in Brazilië



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



1 u



Rafa Camara blijft kalm voor 'zeer verrassend' F1-thuisdebuut in Brazilië

Vorig artikel Verwarring rond F1-superlicentie Colton Herta uitgelegd: waarom hij nog één punt tekortkomt

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Joey Barnes





Hoe Spaanse techniek en Alex Palou IndyCar naar Barcelona brachten



IndyCar



IndyCar 6 d



Hoe Spaanse techniek en Alex Palou IndyCar naar Barcelona brachten





IndyCar-veteraan Sting Ray Robb naar United Autosports in Asian Le Mans Series



IndyCar



IndyCar 7 d



IndyCar-veteraan Sting Ray Robb naar United Autosports in Asian Le Mans Series





AJ Foyt Racing legt Josh Pierson meerjarig vast vanaf IndyCar-seizoen 2027



IndyCar



IndyCar 9 d



AJ Foyt Racing legt Josh Pierson meerjarig vast vanaf IndyCar-seizoen 2027

Meer van

Colton Herta





Verwarring rond F1-superlicentie Colton Herta uitgelegd: waarom hij nog één punt tekortkomt



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



5 d



Verwarring rond F1-superlicentie Colton Herta uitgelegd: waarom hij nog één punt tekortkomt





Herta steunt internationale IndyCar-rentree in Barcelona en prijst dominantie Palou



IndyCar



IndyCar 10 d



Herta steunt internationale IndyCar-rentree in Barcelona en prijst dominantie Palou





Colton Herta mikt op F1 in 2028: 'Ik heb nog steeds een kans'



Formule 1



Formule 1



GP van Azerbeidzjan



1 m



Colton Herta mikt op F1 in 2028: 'Ik heb nog steeds een kans'

Meer van

Schmidt Peterson Motorsports





Free agent Nolan Siegel mikt op zitje voor 2027: ‘IndyCar-droom is nog niet voorbij’



IndyCar



IndyCar 26 d



Free agent Nolan Siegel mikt op zitje voor 2027: ‘IndyCar-droom is nog niet voorbij’





Arrow McLaren verlengt motorendeal met Chevrolet voor meerdere jaren



IndyCar



IndyCar 30 d



Arrow McLaren verlengt motorendeal met Chevrolet voor meerdere jaren





IndyCar houdt leiding Independent Officiating Board en Scot Elkins aan voor 2027



IndyCar



IndyCar 1 m



IndyCar houdt leiding Independent Officiating Board en Scot Elkins aan voor 2027

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer