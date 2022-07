Herta start van pole in Toronto, Van Kalmthout zit achterin

De afgelopen twee jaar kon er vanwege coronamaatregelen niet worden geracet in de Canadese stad. Daarmee is het 2.8 kilometer lange stratencircuit een nieuwe IndyCar-ervaring voor onder meer Rinus Veekay. Hij debuteerde in 2020 in de IndyCar Series. Wel heeft de coureur van Ed Carpenter Racing in opstapklassen gereden in Toronto. Veekay had vooraf dan ook veel vertrouwen in een goede afloop.

Van Kalmthout noteerde in de tweede kwalificatiegroep 1.01.0870 als beste tijd. Hij klokte die chrono in zijn derde van in totaal zes ronden. Devlin DeFrancesco ging in de sessie gelijk met rode banden op pad en zette 1.00.1543 neer. Maar de Canadees zorgde ook voor een gele vlag bij bocht 3. Op vrijwel hetzelfde moment kwam Alex Palou tot stilstand. Daarna haalde Colton Herta uit met 1.00.0681. Josef Newgarden steeg naar P3, voor Romain Grosjean, Felix Rosenqvist en Christian Lundgaard. Kyle Kirkwood tikte bij bocht 6 de muur aan. Zij wagen belandde bij bocht 8. Dit zorgde voor een code rood.

Vanuit de eerste groep promoveerden Marcus Ericsson, Scott Dixon, Alexander Rossi, Callum Ilott, David Malukas en Scott McLaughlin. Hun tijden lagen allemaal onder de 1 minuut-grens, met kampioenschapsleider Ericsson die tot 59.6875 kwam. Onder meer Pato O’Ward bleef achter. Hij werd slechts achtste. Van Kalmthout werd in de totaalrangschikking 22e, maar schoof door de nodige straffen op naar P20. In de twee vrije trainingen was de Hoofddorper tot de negentiende en dertiende plaats gekomen.

In de sessie met de snelste twaalf piloten uit de groepsfase zat Newgarden als eerste onder de zestig seconden. Het Andretti-duo Herta/Rossi reageerde gelijk, net als Rosenqvist. Rossi noteerde uiteindelijk de beste tijd: 59.3709. Newgarden eindigde als tweede. Malukas verraste met de derde tijd. Ook Dixon, Herta en McLaughlin plaatsten zich voor de Firestone Fast Six. Ilott werd zevende, voor Rosenqvist, Ericsson, Lundgaard en Grosjean. De rode lantaarn was voor DeFrancesco. Zijn twee beste tijden werden geschrapt wegens het ophouden van Herta.

In het slotstuk, de Firestone Fast Six, was Herta de rapste man met 59.2698. De Amerikaan, die afgelopen week met een F1-wagen van McLaren testte, mag voor de tweede keer in zijn Indycar-loopbaan vooraan van start gaan. Dixon kwam 0.0894 tekort en eindigde als tweede. Newgarden en Rossi werden derde en vierde, met Malukas op P5. Voor McLaughlin bleef het bij de zesde en laatste plek, maar daarmee was hij wel de snelste 'Toronto-rookie'.

De Honda Indy Toronto begint zondag om 21.15 uur (NL-tijd).

Uitslag kwalificatie, Toronto