Herta snelste tijdens testdag Sebring, Van Kalmthout dinsdag in actie

Alle voltijd coureurs in de IndyCar Series zijn afgereisd naar de Sebring International Raceway in Florida om zich verder voor te bereiden op een nieuwe jaargang in de Amerikaanse raceklasse. Andretti Autosport-coureur Colton Herta was de snelste man tijdens de eerste dag van de test door in de middag een 51.851 neer te zetten. Rookie David Malukas verraste door aan het einde van de dag de tweede tijd op de klokken te brengen. De coureur van Dale Coyne Racing ging slechts zeven duizendsten langzamer dan de meervoudig racewinnaar in de IndyCar. Voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean leidde de dans in de ochtendsessie en besloot de dag uiteindelijk als derde met een tijd van 52.021. Belangrijk om op te merken is dat sommige coureurs mogelijk extra gebruik hebben gemaakt van hun push-to-pass om tot hun rondetijd te komen.

Team Penske-rijders Josef Newgarden en Will Power claimden de vierde en vijfde stek in de tijdentabel met respectievelijk 52.059 en 52.211. Graham Rahal was goed voor de zesde tijd. Met een 52.255 was de coureur van Rahal Letterman Lanigan Racing nauwelijks langzamer dan oud-kampioenen Newgarden en Power. Felix Rosenqvist was de meest drukke coureur in de middag en liet met zijn Arrow McLaren SP-Chevrolet de zevende tijd noteren. Alexander Rossi, Scott McLaughlin en Jack Harvey completeerden de top-tien op de openingsdag van de test.

Pato O’Ward bleef steken op de veertiende tijd. De Mexicaan was fractioneel sneller dan Ferrari-talent Callum Ilott, die de vijftiende tijd reed. Tatiana Calderon kwam tijdens haar eerste groepstest in de IndyCar tot de zestiende tijd. Met een 52.540 zat de Colombiaanse niet ver van de tijden van de rijders voor haar. Oud-Formule 1-coureur Kevin Magnussen kwam in actie met de auto waarmee Alex Palou vorig jaar kampioen was geworden. De Deen legde meer dan honderd ronden af met de bolide van Chip Ganassi Racing en reed onderwijl een 52.839, waarmee hij zeventiende en laatste was in de tijdenlijst.

Dinsdag wordt er verder getest op Sebring. Dan komt ook Rinus van Kalmthout in actie.