Herta pakt pole op St. Pete, VeeKay start vanaf P7

In de eerste fase van de kwalificatie viel vooral het optreden van Will Power in de tweede kwalificatiegroep op. De Australiër was de race op St. Pete al negen keer vanaf pole gestart, maar maakte een klein foutje en raakte de muur. Daar bij werd de voorwielophanging van zijn Penske dusdanig beschadigd dat het direct einde oefening was.

Van Kalmthout startte in dezelfde groep als Power. Na zijn eerste run stond VeeKay nog zevende, maar een tweede run bracht hem naar P4 in de groep en zevende overall, voldoende om door te gaan naar de tweede fase. Daarin vond de jonge coureur uit Nederland echter zijn Waterloo. De 1.00.4858 van Van Kalmthout was goed voor een zevende tijd, net niet voldoende om het tot de allesbeslissende Fast Six te brengen. Naast Herta en Harvey plaatsten Josef Newgarden, Simon Pagenaud, Sebastien Bourdais en Patricio O’Ward zich wel voor die eindfase, waarin Herta dus uiteindelijk aan het langste eind trok.

In tegenstelling tot de andere vijf coureurs in de Fast Six koos Bourdais als enige voor de harde zwarte band in plaats van de zachtere rode band. De Fransman reikte er uiteindelijk mee tot P5, net voor O’Ward die tijdens de vorige race op Barber Motorsports Park nog de pole wist te pakken. Achter Herta en Harvey wordt de tweede startrij gevormd door Newgarden en Pagenaud met daarachter Bourdais en O'Ward.

De Grand Prix of St. Petersburg start zondag om 18.30 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie Indy Car Series - Grand Prix of St. Petersburg