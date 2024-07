Herta pakt pole voor IndyCar Toronto, Palou op P18 na straf

Andretti Global-coureur Kyle Kirkwood ging in de slotfase van de Fast Six, zoals het laatste segment van de IndyCar-kwalificatie wordt genoemd, naar de snelste tijd met een 59.6735. Daarmee stootte hij zijn teamgenoot Colton Herta van de bovenste positie in de tijdenlijst, maar laatstgenoemde sloeg terug. Herta liet in zijn tweede run de klok stilstaan na 59.5431 en eiste daarmee alsnog de pole-position voor zich op.

Felix Rosenqvist kwalificeerde zich als derde voor de IndyCar-race op Exhibition Place in Toronto, door 0.2821 seconde toe te geven op Herta. Scott McLaughlin vergezelt de Zweed op de tweede startrij. Romain Grosjean en David Malukas delen de derde startrij, Josef Newgarden, Graham Rahal, Will Power en Agustín Canapino completeren de top-tien.

Leider in het klassement Alex Palou kon al na de groepsfase uitstappen. De Spanjaard klokte in zijn groep een tijd die goed genoeg was om door te dringen tot Q2, de Fast Twelve. Palou moest zijn twee snelste rondetijden echter inleveren wegens het hinderen van Pato O’Ward. “Op dit moment ben ik het er niet mee eens, maar ik moet er nog naar kijken”, aldus Palou in een eerste reactie. “Ik had drie wagens voor me en kon echt nergens heen. Dit helpt me zeker niet en is frustrerend. Als we niettemin een snelle auto hebben, kunnen we naar voren komen.” Palou moet zijn beoogde inhaalrace vanaf P18 beginnen. Rinus van Kalmthout kwam evenmin door de groepsfase en start op P22.

De IndyCar-race in Toronto begint zondag om 19.00 uur Nederlandse tijd.

De startopstelling voor de IndyCar-race in Toronto: