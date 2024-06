Herta verovert pole voor IndyCar Detroit, VeeKay net in top-twintig

Een kleine week na de Indy 500 is het IndyCar-veld alweer neergestreken in Detroit, waar dit weekend op een listig stratencircuit van 2,6 kilometer geracet wordt. Rinus VeeKay hoopt in Michigan een vervolg te kunnen geven aan zijn negende plek in Indianapolis, maar de kwalificatie verliep voor de Nederlander niet helemaal naar wens. De coureur van Ed Carpenter Racing moest via de eerste groep proberen om door te dringen tot de Fast Twelve, maar daar slaagde hij niet in. Met 1.01.6040 was VeeKay uiteindelijk tiende in zijn groep, waardoor hij zondag vanaf de negentiende positie aan de race moet beginnen.

Wie slaagden er dan wel in om door te dringen tot het tweede segment? Dat gold in de eerste groep voor rookie Théo Pourchaire, die met 1.00.7000 de snelste was namens McLaren. Penske-coureurs Scott McLaughlin, Josef Newgarden en Will Power, Kyle Kirkwood en Santino Ferrucci drongen eveneens door. In de tweede groep klokte Álex Palou de snelste tijd met 1.00.3478 en de regerend kampioen kreeg in de Fast Twelve gezelschap van Christian Lundgaard, Colton Herta, Marcus Ericsson, Pato O'Ward en Scott Dixon.

O'Ward veroorzaakte tijdens de Fast Twelve een rode vlag door stil te vallen, waardoor hij uiteindelijk niet verder kwam dan de twaalfde tijd. Helemaal vooraan was het ditmaal Herta die de ranglijst aanvoerde. De Andretti Global-rijder reed 1.00.2304 om een plekje in de Fast Six af te dwingen. Teamgenoot Kirkwood plaatste zich met de tweede tijd, terwijl Dixon ditmaal op de derde positie stond. McLaughlin, Palou en Newgarden stelden ook een plek in de Fast Six veilig, wat ten koste ging van Pourchaire. De regerend Formule 2-kampioen bleef steken op de zevende positie met slechts drie honderdsten achterstand op Newgarden.

Ook in de Fast Six zou er met de rode vlag gezwaaid worden, ditmaal vanwege de stilgevallen Kirkwood. De Amerikaan bleef daardoor steken op de zesde positie. Daarna volgde nog één kans voor een verbetering, maar daar slaagde niemand in. Herta had voor de rode vlag de snelste tijd in handen en veroverde zodoende met 1.00.5475 de pole-position. Palou neemt zondag naast hem plaats op de tweede startpositie, gevolgd door Newgarden en McLaughlin. Dixon vergezelt Kirkwood op de derde startrij.

De IndyCar-race in Detroit begint zondag om 12.00 uur lokale tijd. In Nederland is het dan 18.00 uur.

Uitslag kwalificatie IndyCar Detroit