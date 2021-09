Herta pakt IndyCar-pole op Laguna Seca, tegenslag voor VeeKay

De kwalificatiedag in Laguna Seca, één van zijn favoriete banen, is voor VeeKay niet bepaald verlopen zoals gehoopt. In de ochtendtraining kende de Nederlander een schuiver in bocht 4, waarna zijn crew de auto met startnummer #21 wel op tijd wist op te lappen voor de kwalificatie. Die sessie eindigde echter al in het eerste gedeelte, waarvoor het IndyCar-veld zoals gebruikelijk werd opgesplitst in twee groepen.

Het vervolg dat alleen voor de snelste zes mannen is weggelegd, bleek geen moment haalbaar voor VeeKay. Een probleem met het gaspedaal kostte hem de kop, met een twaalfde tijd in zijn kwalificatiegroep en de 24ste startpositie tot gevolg. "Ik weet niet wat ik moet doen om vrouwe Fortuna eindelijk eens aan mijn zijde te krijgen", sprak de geboren Hoofddorper na afloop. Ed Carpenter-teammaat Conor Daly verging het iets beter, maar met een achttiende plek in de gecombineerde lijst greep ook hij naast een gewenste startplek.

Newgarden sneuvelt snel, Herta imponeert

VeeKay is zeker niet de enige coureur die met een kleine kater terugkijkt op de kwalificatie. Zo slaagde Josef Newgarden, de nummer drie uit de huidige kampioenschap, er evenmin in de initiële kwalificatiegroepen te overleven. De tweevoudig IndyCar-kampioen sneuvelde in de eerste groep en moet zondagavond - om 21.00 uur Nederlandse tijd - vanaf de zeventiende startplek naar voren zien te komen. Des te meer omdat de mannen voor hem in de titelstrijd wel 'gewoon' the Fast Six wisten te bereiken.

In dat beslissende deel van de kwalificatie waren trouwens vijf verschillende teams vertegenwoordigd, hetgeen veel zegt over de IndyCar Series. Will Power en Alex Palou vochten in eerste instantie om pole, maar zagen Herta met een sublieme ronde de best mogelijke startplek binnenhalen. De jonge Andretti-rijder liet de klokken stoppen op 1.10.799. Rossi maakte het feest compleet door nog een Andretti-bolide op de eerste startrij te posteren. Power en Palou moesten na het initiële gevecht om pole genoegen nemen met een stek op de tweede startrij, voor Oliver Askew en Pato O'Ward.

Uitslag: IndyCar kwalificatie Laguna Seca