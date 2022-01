Herta: Kans op overstap groot als ik kans krijg in Formule 1

De nog altijd pas 21-jarige Colton Herta begint in 2022 aan zijn vierde volledige seizoen in de IndyCar Series. Hij staat te boek als een van de grootste talenten van de klasse, waarin hij inmiddels zes overwinningen heeft geboekt. Vier van die zeges pakte hij in dienst van Andretti Autosport, het team waarmee hij in 2022 opnieuw aan de start verschijnt. Eind 2021 was de renstal van Michael Andretti echter ook in gesprek met Sauber voor de overname van het Formule 1-team. Uiteindelijk ging de overname niet door, maar Herta stond op pole-position voor een overstap als Sauber wel eigendom van Andretti was geworden.

Als die kans in de Formule 1 er was gekomen, dan was de kans groot dat Herta de overstap ook daadwerkelijk had gemaakt. “Ik zou liegen als ik zeg dat ik geen Formule 1 wil rijden, maar er zijn veel dingen die ik in mijn carrière wil doen. Daar is echter een zekere timing voor nodig, zeker voor de Formule 1”, weet Herta. “Als je 28 bent, kom je niet in de F1. Zo werkt het helaas. Het juiste moment voor mij is als ik de kans heb. Ik moet er goed over nadenken, maar ik weet vrijwel zeker dat ik het zou doen, want ik wil op een gegeven moment F1 rijden.”

Door zijn interesse in een overstap naar de Formule 1 toe te geven wil Herta echter niet zeggen dat het racen in de IndyCar hem niet bevalt. “Ik ben 21 jaar oud. Over vijf jaar kan ik terugkeren in de IndyCar, waar ik dan nog 15 jaar kan rijden tot ik 40 ben. Als ik de kans krijg, wil ik het [in de F1] absoluut een kans geven. Maar ik ben absoluut niet teleurgesteld [met mijn carrière] in de IndyCar. Ik hou meer van deze klasse dan van iedere andere klasse ter wereld en ik geniet er enorm van om hier te racen. Maar ja, naast de IndyCar zijn er zoveel dingen die ik in mijn carrière wil proberen.”

Titel doel in 2022, maar Herta voelt geen druk

Het afgelopen IndyCar-seizoen wist Herta drie races te winnen, evenveel als Alex Palou. Daar waar de Spanjaard van Chip Ganassi Racing door zijn consistentere prestaties uiteindelijk kampioen werd, kwam Herta door wisselvalligheid niet verder dan de vijfde plek in de titelstrijd. In 2020 werd hij nog derde. Naar eigen zeggen voelt de coureur uit Santa Clarita weinig druk voor de nieuwe titelstrijd. “Ik ben 21, dus ik denk dat ik nog zat tijd heb. Maar ik win de titel liever vroeg dan laat. Wat dat betreft voel ik geen druk, ik voel geen noodzaak om dat dit jaar voor elkaar te krijgen. Dat wil echter niet zeggen dat ik dit jaar geen kampioen wil worden, want dat is wel mijn doel.”