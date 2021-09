Herta dominant naar zege op Laguna Seca, VeeKay achttiende

Laguna Seca diende zondag als decor voor de voorlaatste race van het IndyCar-seizoen. Colton Herta pakte zaterdag de pole-position en mocht de eerste startrij delen met Andretti-teamgenoot Alexander Rossi. Het tweetal hield positie bij de start, voor Will Power en Alex Palou. De twee laatstgenoemden schoven in de tweede ronde al een plekje op, doordat een aanval van Rossi voor de leiding mislukte. De Amerikaan zag Herta een klein foutje maken en zette zijn bolide ernaast in de volgende bocht. De achterkant van Rossi brak daarbij weg, wat tot contact, een spin en een neutralisatie leidde. De voormalig F1-coureur kon verder, maar keek wel gelijk tegen een ronde achterstand aan.

Na de hervatting sloeg Herta meteen een gat naar Power, die de tweede plek erfde van Rossi. Zelf had de Penske-rijder echter ook geen geluk: na acht ronden verscheen hij in de pits met mechanische problemen. Power kon verder, maar ook hij had een ronde achterstand te pakken. Daarmee kwam Palou op de tweede stek te liggen, terwijl Josef Newgarden een vroege stop maakte in een poging zijn teleurstellende kwalificatie teniet te doen. Meerdere rijders volgden en dat zorgde voor een strategisch element tijdens de race op Laguna Seca, waar het ging tussen een driestopper en een vierstopper.

Herta bouwde zijn voorsprong tijdens de tweede stint uit, maar na zijn tweede stop kwam hij verkeer tegen. De Andretti-coureur zat klem achter Max Chilton, Jimmie Johnson en Felix Rosenqvist en dat stelde Palou in de gelegenheid om de aansluiting te vinden. De Ganassi-coureur kwam echter nooit in de mogelijkheid om de aanval in te zetten op Herta, die banden spaarde achter de achterblijvers en pas in ronde 59 langs Rosenqvist ging.

Niet lang daarna volgde de laatste ronde pitstops. Herta stopte in ronde 68 en kwam met ruim zes tellen marge op Palou terug op de baan. Kort daarna ging hij voorbij aan Grosjean, die pas in ronde 74 naar binnen kwam voor zijn laatste stop. De Fransman keerde hierdoor terug op de zevende plek. Daarna volgde een heroïsche laatste stint, waarin de coureur van Dale Coyne Racing achtereenvolgens Simon Pagenaud, Marcus Ericsson, Patricio O’Ward en Graham Rahal wist te verschalken. In de absolute slotfase zou Grosjean achterblijver Johnson nog op hardhandige wijze opzij zetten in de Corkscrew, de plek waar hij eerder in de race al twee keer langs zesvoudig kampioen Scott Dixon was gegaan.

Vooraan stond er uiteindelijk geen maat op Herta, die zijn tweede zege van het seizoen pakte. Twee seconden later kwam Palou over de finish, terwijl Grosjean op 3,7 seconden van de winnaar derde werd. Rahal werd vierde, voor O’Ward, Ericsson, de vier keer gestopte Newgarden en Pagenaud. Oliver Askew werd negende, Ed Jones completeerde de top-tien. Rinus VeeKay kwam als achttiende over de finish. De Nederlander van Ed Carpenter Racing was bezig met een goede inhaalrace vanaf de 24ste startpositie, tot een miscommunicatie over zijn laatste stop ervoor zorgde dat hij vijf ronden te vroeg naar de pits kwam.

Met nog één race te gaan in dit IndyCar-seizoen is de strijd om de titel nog niet beslist. Wel is het aantal kanshebbers geslonken naar drie. Palou verstevigde op Laguna Seca zijn voorsprong en verdedigt volgend weekend in Long Beach een marge van 35 punten op O’Ward. Newgarden maakt officieel ook nog kans op een derde IndyCar-titel, al is die kans met een achterstand van 48 punten wel bijzonder klein voor de 30-jarige Amerikaan.

Uitslag: IndyCar Laguna Seca