Andretti Autosport plaatst Herta in auto #26 in 2021

Herta begint in 2021 aan zijn derde seizoen in de IndyCar Series. Hij debuteerde in 2019 in dienst van Harding Steinbrenner Racing, dat destijds nog een satellietoperatie van Andretti Autosport was. In zijn debuutseizoen won Herta twee races. Afgelopen seizoen ging dit team over in Andretti Harding Steinbrenner Autosport en daarmee werd de Amerikaan derde in het kampioenschap met één overwinning. Aankomend seizoen wordt Herta helemaal onderdeel van Andretti Autosport, want hij neemt de auto met startnummer 26 over van Zach Veach. Die stond zijn cockpit in de laatste drie races van 2020 overigens af aan James Hinchcliffe.

In 2021 hoopt Herta zijn derde plek in het kampioenschap te kunnen verbeteren en bovendien veel te leren van zijn ervaren teamgenoten Alexander Rossi en Ryan Hunter-Reay. “Ik denk dat ik qua racetechniek nog niet op het niveau van Alexander zit, vooral wat betreft het sparen van brandstof terwijl je snel blijft gaan”, gaf hij toe tegenover Motorsport.c. “Op sommige circuits ben ik net zo goed als hij, maar ik heb dit jaar opgemerkt dat ik het op andere circuits wat dat betreft soms wat lastiger heb.” Rijden met startnummer 26 heeft een bijzondere betekenis voor Herta, die vroeger met het nummer reed als eerbetoon aan vader Bryan Herta. “Toen ik begon met karten stopte mijn vader in de IndyCar en wisselde hij naar een LMP2-bolide met startnummer 26.”

Komend seizoen kunnen Herta en Andretti rekenen op de steun van sponsor Gainbridge. “We kijken er enorm naar uit om Gainbridge opnieuw te verwelkomen en om te zien wat Colton kan presteren in 2021”, vertelde Michael Andretti, de voorzitter en CEO van Andretti Autosport. “De carrière van Colton zit solide in de lift. We geloven erin dat hij door blijft groeien en verder komt, en we zullen de #26 snel als winnaar zien.”