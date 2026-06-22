Lundgaard wint IndyCar-thriller op Road America

Arrow McLarens Christian Lundgaard overwon een gebroken voorvleugel in de openingsronde om een chaotische XPEL Grand Prix op Road America te winnen.

De Deen, die als 13e startte, zette de tegenslag om en reed met nog vier ronden te gaan op de tweede plaats toen leider Marcus Armstrong een mechanisch probleem kreeg, waarna Lundgaard in een shootout in de laatste ronde David Malukas achter zich hield om te winnen op het 4.014 mijl lange natuurlijke stratencircuit met 14 bochten. Het is Lundgaards derde zege uit zijn carrière, en de tweede van het seizoen.

Andretti Global’s Will Power kwam samen met Rahal Letterman Lannigan Racing’s Graham Rahal in bocht 12 van de laatste ronde, waardoor de race onder geel eindigde. Power werd desondanks derde.

Chip Ganassi Racing's Kyffin Simpson eindigde als vierde. Pole-sitter Alex Palou finishte als vijfde in de #10 Chip Ganassi Racing Honda.

De race

Palou, die startte op een set zachtere alternatieve banden, leidde het veld naar de groene vlag, terwijl Armstrong meekwam en langs Malukas naar de tweede plaats ging. Ondertussen was er achterin contact toen Lundgaard schade opliep aan zijn linker voorvleugel na contact met Chip Ganassi Racing’s Scott Dixon en gedwongen werd te pitten. Dixon ging verder en reed op de 10e plaats.

Malukas kwam onder druk te staan voor de derde plaats van Rosenqvist, die de hoogst geklasseerde auto was op de hardere primaire compound.

In ronde 5 was Palou’s voorsprong 2,8s op Armstrong, met Malukas op 5,2s. Vijf ronden later was Palou’s voorsprong gegroeid tot 3,6s op Armstrong.

Na meerdere ronden van jagen ging Rosenqvist op ronde 12 eindelijk langs Malukas voor de derde plaats. Ook de eerste stops begonnen, met Andretti Global’s Power die pitte, samen met Rahal Letterman Lanigan Racing’s Louis Foster.

Vroeg in de race was het beste gevecht op de baan om de zesde plaats tussen rookie Caio Collet en Scott McLaughlin, waarbij het duo de positie uitwisselde voordat laatstgenoemde wegreed.

Palou pitted vanuit de leiding in ronde 14, samen met Armstrong en Malukas. Alle drie wisselden naar hardere primaries.

Romain Grosjean, die 11e reed, had een probleem en was traag bij het verlaten van de pits door een los linkerachterwiel, dat in bocht 5 loskwam en in ronde 14 voor een full course caution zorgde. Grosjean wist zich op drie wielen terug naar de pitstraat te slepen. Rosenqvist, die de leiding had overgenomen toen Palou en Armstrong pitten, kon pitten en de leiding behouden met een verse set softs.

Onder anderen Dixon en Santino Ferrucci pitten net nadat de pits waren gesloten terwijl zij zich op dat moment al in de pitstraat bevonden, waardoor zij opnieuw moesten pitten voor service. Rahal Letterman Lanigan Racing-rookie Mick Schumacher kreeg ook een pit lane speed violation en moest achteraan het veld herstarten.

Na een verlengde neutralisatie om de volgorde te herstellen, leidde Rosenqvist het veld naar de herstart in ronde 20. Palou was tweede, gevolgd door Andretti Global’s Marcus Ericsson, met Armstrong als vierde. De vijfde en zesde plaats waren respectievelijk voor Arrow McLaren-teamgenoten Pato O'Ward en Nolan Siegel.

De ellende ging door voor Dixon en Schumacher, die allebei een drive-thru penalty kregen voor pitten na herpositionering.

Ondertussen begonnen Rosenqvist en Palou weg te rijden van de rest van het veld, waarbij de twee 0,5s uit elkaar reden en 2,6s voorsprong hadden op Ericsson op de derde plaats.

Palou dook vanuit de tweede plaats de pitstraat in in ronde 29 en koos voor een verse set primaries. En even later gaf Race Control hem een drive-thru penalty voor een snelheidsovertreding in de pitstraat.

Palou werd echter geholpen nadat Christian Rasmussen’s #21 ECR Chevrolet stil kwam te staan op het rechte stuk voor start/finish, wat in ronde 31 voor een neutralisatie zorgde.

Tijdens de neutralisatie volgde een reeks pitstops die de volgorde opnieuw door elkaar schudde, dit keer met Armstrong aan de leiding en Malukas als tweede. Palou lag achtste, met Rosenqvist als 11e, vlak achter Schumacher.

Armstrong leidde het veld naar de groene vlag in ronde 33, met Malukas die meekwam terwijl ECR’s Alexander Rossi derde lag, voor Power. Rosenqvist probeerde Schumacher in de Carousel te passeren voor de 10e plaats, maar kwam in het vuil terecht en zette wielen in het gras, waardoor hij terugviel naar de 18e plaats. Ericsson had ook even eerder een uitstapje buiten de baan, waardoor hij terugviel naar de 16e plaats, maar met licht verbogen stuurinrichting.

Even later kwam de neutralisatie naar buiten vanwege brokstukken, waardoor de race opnieuw werd stilgelegd.

Schumacher koos ervoor om vanuit de 10e plaats te pitten voor een verse set banden, samen met O’Ward en Team Penske’s Josef Newgarden.

Armstrong leidde het veld naar de herstart in ronde 36.

Power en Palou reden wiel aan wiel in de strijd om de zesde plaats met nog 18 ronden te gaan.

Vooraan bleef Armstrong de leiding houden, met een voorsprong van 2s op Malukas, terwijl Rossi met nog 16 ronden te gaan 3,1s achter hem derde lag.

Rossi pitted vanuit de derde plaats met nog 14 ronden te gaan, samen met de als vijfde rijdende Kyffin Simpson en Palou. Alle drie namen een verse set primaries. Een langzame stop van Rossi bracht hem bij het verlaten van de pits achter Simpson en Palou.

Armstrong en Malukas, samen met Graham Rahal, pitten in de volgende ronde. Siegel kwam uit de pits en zat in bocht 1 toen Palou naderde, waarbij de twee bijna botsten toen Palou ver buiten de bocht ging en er bij het uitkomen van de bocht langs kwam.

Lundgaard nam de leiding over, maar moest nog wel zijn laatste pitstop maken. Hij kwam binnen met nog 10 ronden te gaan en nam een verse set softs, waarmee hij de leiding aan Rosenqvist gaf.

Lundgaard kwam direct voor Malukas terug op de baan, maar werd kort daarna gepasseerd omdat hij op koude banden reed. Rosenqvist en Dixon pitten in de volgende ronde.

Armstrong schoof op naar de derde plaats, achter Newgarden en O’Ward, die hun laatste stop nog moesten maken.

Newgarden en O’Ward pitten met nog zeven ronden te gaan, waardoor Armstrong weer aan de leiding kwam.

Lundgaard plaatste de over-under-inhaalactie op Malukas in bocht 5 en pakte met nog zeven ronden te gaan de tweede plaats. Lundgaard lag 3,8s achter Armstrong.

Armstrong’s voorsprong begon te slinken, met het gat dat kromp tot 3s met nog vijf ronden te gaan.

Een mechanisch probleem trof Armstrong met nog vier ronden te gaan, waardoor Lundgaard hem kon passeren voor de leiding. Er kwam rook uit de achterkant van Armstrong’s auto toen hij met nog drie ronden te gaan langs de vlaggenpost reed, wat voor een neutralisatie zorgde.

Het incident zette een shootout van één ronde op, met Lundgaard die Malukas naar de groene vlag leidde.

Lundgaard wist goed weg te komen ten opzichte van Malukas. Siegel spinde vanuit zijn plek in de top 10 in bocht 5. Power liet even later wielen buiten de baan komen, waardoor Rahal voorbijging. Maar Power sloeg terug, waarbij hij en Rahal elkaar raakten en laatstgenoemde in een spin en in de muur van bocht 12 belandde.