Lundgaard voltooit rijderstrio Rahal Letterman Lanigan voor 2022

De IndyCar-grid voor 2022 begint langzamerhand steeds meer vorm te krijgen. Ook Rahal Letterman Lanigan Racing heeft de plannen voor het nieuwe seizoen nu rond. Eerder werd al aangekondigd dat het team uitbreidt met een derde fulltime inschrijving, maar tot dusver had het met Graham Rahal en de onlangs aangetrokken Jack Harvey pas twee rijders vastgelegd. Nu is dus duidelijk dat Christian Lundgaard zich bij dat tweetal voegt. De coureur uit het opleidingsprogramma van het Alpine F1 Team heeft een meerjarige overeenkomst getekend bij de renstal van Bobby Rahal, David Letterman en Mike Lanigan.

“Ik kijk er enorm naar uit om voor Rahal Letterman Lanigan te racen in de IndyCar”, vertelde Lundgaard, die Takuma Sato vervangt in de auto met startnummer 30. “Dit wordt natuurlijk een geheel nieuwe uitdaging voor mij, vooral het racen op ovals. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik denk graag van mezelf dat ik snel dingen oppik, dus dit gaat een geweldige ervaring worden.” Teambaas Rahal voegt daaraan toe: “Ik ben erg blij dat Christian bij ons komt voor de komende jaren. Ik kijk ernaar uit om een langdurige relatie met hem op te bouwen. Hij is een geweldige jongeman die goed binnen het team past en we zijn allemaal benieuwd wat we samen kunnen bereiken.”

Lundgaard is niet de enige jonge coureur uit Europa die komend jaar zijn eerste volledige IndyCar-seizoen gaat afwerken. Eerder bevestigde Juncos Hollinger Racing al dat Callum Ilott werd ingelijfd voor volgend jaar. De Brit – in 2020 tweede achter Mick Schumacher in de Formule 2 – nam ook aan de laatste drie races van het afgelopen IndyCar-seizoen deel. Ook Lundgaard maakte dit jaar al zijn IndyCar-debuut, dat deed hij tijdens de tweede race op de road course van Indianapolis. Namens RLL maakte de Deen veel indruk door zich als vierde te kwalificeren. Een dag later kwam hij ondanks een voedselvergiftiging als twaalfde over de finish.