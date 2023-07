Lundgaard pakt IndyCar-pole in Toronto, Van Kalmthout twaalfde

De kwalificatie voor de IndyCar-race in Toronto werd onder verraderlijke omstandigheden afgewerkt. De groepsfase, waarin het veld in twee groepen de baan op komt om een plek in de Fast Twelve af te dwingen, begon op een droge baan. Een minuut voor het einde van de eerste groep begon de regen echter naar beneden te komen. De coureurs in groep 1 hadden op dat moment al rondetijden genoteerd. Kyle Kirkwood plaatste zich met 1.00.6453 als snelste voor het tweede segment, op een halve seconde gevolgd door Rinus van Kalmthout en Christian Lundgaard. Ook Will Power, Scott Dixon en Scott McLaughlin gingen door, terwijl het doek viel voor kampioenschapsleider Alex Palou. Hij klokte de achtste tijd in zijn groep en vertrekt zondag vanaf de vijftiende startpositie.

De tweede groep meldde zich vervolgens met regenbanden op een kletsnatte baan. Onder deze verraderlijke omstandigheden waren er opnieuw enkele toppers die hun kwalificatie al ten einde zagen komen. Dat gold voor Colton Herta (zevende, P14 op de grid) en Alexander Rossi (dertiende, P26 op de grid). Helemaal vooraan was het Romain Grosjean die met 1.14.0454 de snelste tijd op de klokken zette. Marcus Ericsson volgde op zo'n vijf honderdsten op P2, terwijl Josef Newgarden op de derde plek ruim twee tienden toegaf. In de Fast Twelve kregen ze gezelschap van McLaren-rijders Felix Rosenqvist en Pato O'Ward, terwijl Marcus Armstrong het laatste plekje bemachtigde.

Na een lange onderbreking om diverse zaken van de tweede kwalificatiegroep te onderzoeken, werd de Fast Twelve op een opdrogende baan verreden. De condities werden echter nog niet goed genoeg voor slicks, waardoor alle coureurs de sessie op regenbanden afwerkten. O'Ward kwam met zijn laatste poging - op gloednieuwe slicks - tot 1.11.6498 en de snelste tijd van de sessie. De Mexicaan troefde daarmee Lundgaard en Rosenqvist af. Ook McLaughlin, Ericsson en Power plaatsten zich voor de Fast Six en dat ging ten koste van onder meer Dixon, Newgarden en Van Kalmthout. De Nederlander van Ed Carpenter Racing kwam niet verder dan de twaalfde tijd in de Fast Twelve en plaatste zich zodoende dus niet voor de strijd om pole-position.

Bij aanvang van de Fast Six was de baan inmiddels behoorlijk opgedroogd, waardoor O'Ward, Power en McLaughlin meteen onderweg gingen op slicks. O'Ward versnelde in de openingsfase met iedere ronde die hij op zijn droogweerbanden reed. In de slotfase, toen ook de overige drie rijders naar slicks wisselden, behield de Arrow McLaren-coureur de eerste plek niet. Die belandde op het laatste moment bij Lundgaard, die 1.04.1567 op de klokken zette. De Rahal Letterman Lanigan-coureur drukte McLaughlin naar de tweede startpositie, gevolgd door O'Ward en Ericsson op de derde en vierde stek. Rosenqvist en Power vormen zondag de derde startrij.

Uitslag kwalificatie IndyCar Toronto