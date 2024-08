Als Renault/Alpine-junior leek Christian Lundgaard op weg naar de Formule 1. In 2017 en 2018 testte hij in Formule 1-auto's van het Franse merk en in 2021 promoveerde hij tot simulatorcoureur van Alpine F1. De Deen leek dus één stap verwijderd van de koningsklasse, maar juist op dat moment begon zijn carrière in de Formule 2 wat te stagneren. Het gevolg: geen overstap naar de Formule 1, maar de IndyCar in 2022. Namens Rahal Letterman Lanigan Racing werd hij datzelfde jaar gekroond tot Rookie of the Year. Aan de andere kant van de oceaan gaat het Lundgaard een stuk beter af: hij heeft genoeg indruk gemaakt om in 2025 over te stappen naar een van de topteams, Arrow McLaren.

Zodoende weet Lundgaard dus al dat hij volgend jaar weggaat bij RLL, maar het doet naar eigen zeggen niets met zijn mentaliteit. "Eerlijk gezegd is er niets veranderd en er zal ook niets veranderen", antwoordt Lundgaard op een vraag van Motorsport.com. "Ik denk dat ik de winterstop zoals altijd zal besteden aan het uitzoeken wat ik kan doen om mezelf te verbeteren. Het maakt dan niet echt uit in welke auto dat is. Het is uiteindelijk fijn om dit al geregeld te hebben, maar het verandert niet echt iets voor mij op dit moment. Dat is ook de reden waarom er niet echt veel te zeggen valt, want het is wat ik denk dat het beste voor mij is voor de toekomst en het is gelukkig nu geregeld. Ik focus me nu echt op de resterende races, maar het is goed om [de deal voor 2025] afgerond te hebben."

De 23-jarige Lundgaard legt zich dus langer vast aan de IndyCar en doet dat met McLaren, een team dat ook actief is in de Formule 1. Gevraagd of hij nog enige ambities heeft om richting de Formule 1 te gaan, antwoordt hij stellig: "Geen interesse. Ik heb deel uitgemaakt van die wereld en ik wil niet terug." McLaren-CEO Zak Brown is wel blij met die opmerkingen. "Mooi! Ik heb het er niet over gehad met hem, maar we zitten wel goed in de Formule 1", doelt de Amerikaan op het feit dat Lando Norris en Oscar Piastri daar de komende jaren nog vastliggen. Voor Brown stond wel vast dat zijn IndyCar-team Lundgaard moest vastleggen vanwege zijn snelheid. Daarnaast kreeg hij een aanbeveling van Piastri. "Hij heeft tegen Piastri geracet in Europa en Oscar zegt dat hij ongelofelijk snel is", zegt Brown, die in Lundgaard een toekomstig kampioen ziet die het kan opnemen tegen teamgenoten Patricio O'Ward en Nolan Siegel.