Lundgaard pakt eerste IndyCar-pole, Van Kalmthout op P17

In de Fast Six, het laatste deel van de kwalificatie, bleef Christian Lundgaard Felix Rosenqvist nipt voor. De coureur van Rahal Letterman Lanigan Racing topte de tijdenlijst met een 1.09.3321, waarmee hij zijn Zweedse belager met een verschil van 0,0027 seconde de baas was. Rosenqvist was bezig met een goede ronde, maar had een momentje bij het uitkomen van bocht 9 en greep daardoor naast de pole.

Lundgaard maakte in augustus 2021 op de Indianapolis Motor Speedway zijn debuut in de IndyCar en scoorde een jaar later op hetzelfde circuit zijn eerste podiumplaats in de Amerikaanse raceklasse. “Ik denk dat ik deze baan nu wel mijn thuis kan noemen”, reageerde de Deen na het behalen van de pole-position. “Dit geeft een geweldig gevoel. Toen ik vanochtend wakker werd, wist ik dat we een kans hadden om de Fast Six te bereiken, aangezien we dat hier - in elk geval wat mij betreft - vrijwel altijd hebben gedaan. Ik hoopte dat het zou gebeuren, nu zit ik hier en is het werkelijkheid geworden. Dat is gaaf.”

Met de pole-position op zak heeft Lundgaard grote ambities voor de race. “We vertrekken vanaf pole, maar we moeten de wedstrijd ook winnen”, vervolgde hij. “We moeten het stap voor stap bekijken en kijken wat we in de race kunnen doen, om een goede basis te hebben voor de Month of May. Als we in de race tweede of derde worden, dan denk ik op dit moment dat we teleurgesteld zullen zijn. We gaan echt voor de winst.”

Achter Lundgaard en Rosenqvist delen Alex Palou en Jack Harvey de tweede startrij, gevolgd door Pato O'Ward en Kyle Kirkwood op de derde rij. Klassementsleider Marcus Ericsson overleefde Q2 niet, maar kwalificeerde zich wel als zevende. Rinus van Kalmthout kwam niet door Q1. De Nederlander klokte in zijn groep, met onder meer Lundgaard, Rosenqvist en Ericsson, de negende tijd en kwam ruim één tiende van een seconde tekort voor een plek in Q2. Van Kalmthout start zaterdag als zeventiende, met naast zich Romain Grosjean op de negende rij.

De IndyCar-race op de Indianapolis Motor Speedway begint zaterdag om 21.30 uur Nederlandse tijd.

