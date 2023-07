Op de straten van Toronto boekte Christian Lundgaard een overtuigende zege in de IndyCar, zijn eerste van zijn carrière in de Amerikaanse raceklasse. De voormalig Alpine-junior verraste zaterdag al door zijn groene Rahal Letterman Lanigan Racing-bolide op de pole-position te zetten en was ook in de race ongenaakbaar. Het was niet alleen voor de Deen een opluchting, ook voor het team was dit een flinke opsteker. Zij kenden een dramatische Indy 500, waarbij Graham Rahal oorspronkelijk niet zou meedoen omdat hij uitgeschakeld werd op Bump Day en de snelheid ver te zoeken was. Ook in Detroit viel er weinig te juichen voor het team.

Dankzij interne veranderingen, waaronder het ontslag van enkele werknemers, heeft het team weer wat gevonden en de eerste zege gepakt sinds Takuma Sato's zege in de Indy 500 van 2020. "Dit zat eraan te komen", zegt Lundgaard. "Als ik heel eerlijk ben, had ik het pas over iets van drie weken verwacht, wanneer we teruggaan naar Indy", doelt hij op de tweede race op de road course van de Indianapolis Motor Speedway. In de eerste race op deze road course behaalde hij zijn eerste pole-position en podium. "Het zou geweldig zijn geweest als ik daar ook mijn eerste zege zou hebben gepakt, maar die kwam vandaag. Ik kan mijn team niet genoeg bedanken voor de vooruitgang die we gedurende het jaar hebben geboekt. We worstelden om goed aan het seizoen te beginnen en worstelden met name op de superspeedways."

Lundgaard maakte in 2021 zijn IndyCar-debuut op Indianapolis en maakte een goede indruk, aangezien hij vervolgens voor het seizoen 2022 werd vastgelegd door RLL. De Deen maakte voorheen deel uit van de Alpine F1 Academy, maar verkoos een carrière in de Verenigde Staten boven de Europese circuits. Na zijn eerste zege blaakt hij meteen van het zelfvertrouwen. "De races waar we nu naartoe gaan, zijn races waar we vorig jaar competitief waren. Ik denk dus dat we kans maken om dit jaar nog zeker één, al dan niet twee of drie zeges te pakken."

Dankzij zijn dominante zege in Canada staat Lundgaard nu zevende in het kampioenschap. Hij vindt het moeilijk uit te leggen hoe het komt dat zijn team zulke schommelingen in resultaten kent. "Na Detroit kon ik maar lastig begrijpen wat er aan de hand was, want begin mei stond ik nog op pole. Toen hadden we de Indy 500 en stonden we stijf achteraan. In Detroit konden we ook geen potten breken. Toen gingen we naar Road America en waren we plots heel competitief. Ook in Mid-Ohio waren we heel competitief. Ik had niet verwacht [dat we hier sterk zouden zijn], maar ik ben er trots op om te zeggen dat we dit als een team hebben gedaan. Vorig jaar hadden we al een podiumplaats, het was dus slechts een kwestie van tijd voordat we een zege zouden pakken", aldus Lundgaard, die een weddenschap had dat hij pas na het behalen van zijn eerste zege zijn snor mocht afscheren - wat hij meteen in victory lane deed.

Christian Lundgaard houdt zich aan zijn deel van een weddenschap en scheert zijn snor af na de winst in Toronto. Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images