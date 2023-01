Ganassi haalt tweevoudig Indy 500-winnaar aan boord voor ovalraces

Net als de afgelopen seizoenen staat Chip Ganassi Racing in 2023 met vier auto's aan de start van het IndyCar-seizoen. Zesvoudig kampioen Scott Dixon, eenmalig kampioen Alex Palou en regerend Indy 500-winnaar Marcus Ericsson zijn aangebleven voor een heel seizoen. Jimmie Johnson heeft afscheid genomen en wordt vervangen door Marcus Armstrong, die de auto met startnummer 11 gaat besturen. De Nieuw-Zeelander neemt alleen de races op stratencircuits en road courses voor zijn rekening en dus zocht Ganassi nog naar een rijder die de ovals voor zijn rekening neemt. Die zoektocht is inmiddels afgerond, want dinsdag heeft het team aangekondigd dat Takuma Sato die rol gaat vervullen.

Sato heeft inmiddels een prachtig palmares in de IndyCar, waarin hij sinds 2010 racet. In 207 gereden races heeft Sato zes races gewonnen, waaronder twee keer het kroonjuweel van het seizoen: de Indy 500. Die prestigieuze race schreef de 45-jarige Japanner in 2017 en 2020 op zijn naam, de eerste met Andretti Autosport en de tweede met Rahal Letterman Lanigan Racing. Laatstgenoemde team verliet Sato eind 2021 voor een avontuur bij Dale Coyne Racing. Contractueel gezien had hij de verplichting om in 2023 opnieuw voor Coyne uit te komen als hij in IndyCar zou racen, maar er is overeenstemming bereikt waardoor Sato de overstap naar Ganassi kan maken. Naast de Indy 500 werkt hij ook de races in Texas, Iowa en Gateway af voor het team.

"Allereerst wil ik Chip [Ganassi] en Mike [Hull] bedanken voor de totstandkoming hiervan. Ik kijk er echt enorm naar uit om me in 2023 bij Chip Ganassi Racing te voegen", zei Sato. "De organisatie staat al decennia aan de top van onze sport en het is overbodig om te zeggen dat ze extreem competitief zijn. Het is voor mij een compleet nieuw hoofdstuk dat ik mij alleen op ovals richt. Het is echter geweldig dat ik mag racen met teamleden en teamgenoten die in het verleden kampioenschappen en de Indy 500 hebben gewonnen. Dat is een enorm voordeel. Ik kan niet wachten om te beginnen.

Met de komst van Sato heeft Ganassi in 2023 opnieuw drie oud-winnaars aan de start van de Indy 500 staan. Dixon stond weliswaar vijf keer op pole, maar wist de race alleen in 2008 op zijn naam te schrijven. Ook Ericsson heeft de race dus al eens gewonnen, dat deed hij in 2022. Vorig seizoen was Tony Kanaan - de winnaar van 2013 - nog onderdeel van Ganassi tijdens 'The Greatest Spectacle in Racing', maar hij neemt dit jaar deel aan de race als Arrow McLaren-coureur.