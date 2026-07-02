Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

IndyCar Mid-Ohio

Chip Ganassi Racing bevestigt vertrek van Dixon aan het einde van het seizoen 2026

De 45-jarige Nieuw-Zeelander vertrekt na een periode van 24 jaar bij CGR, met als hoogtepunten zes IndyCar-kampioenschappen en 58 van zijn 59 carrièrezeges

Joey Barnes
Joey Barnes
Gepubliceerd:
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing

Chip Ganassi Racing (CGR) heeft bevestigd dat Scott Dixon voor het IndyCar-seizoen 2027 niet zal terugkeren bij de organisatie.

De beslissing markeert het definitieve einde van een van de meest succesvolle en duurzame coureur-teamdynamieken in de moderne autosportgeschiedenis. Tijdens een ongelooflijke periode van 24 jaar bij CGR behaalde de Nieuw-Zeelander zes kampioenschappen in de serie - waarvan de laatste in 2020 kwam - en pakte hij 58 van zijn 59 zeges in zijn carrière.

Meerdere mediaberichten hebben de 45-jarige Dixon al in verband gebracht met een overstap naar Arrow McLaren voor het seizoen 2027.

Na interne gesprekken over de toekomst van Dixon bracht CGR een officiële verklaring uit van teameigenaar Chip Ganassi. In het bericht onthulde Ganassi dat het team een meerjarig aanbod had gedaan om de race-icoon in huis te houden tot aan zijn uiteindelijke pensioen, al accepteren ze zijn keuze om naar een nieuwe uitdaging te verschuiven volledig.

“Scott Dixon heeft het team onlangs laten weten dat hij in 2027 niet zal terugkeren,” zei Ganassi.

“Scott heeft de afgelopen 24 jaar zoveel betekend voor CGR. Samen hebben we kampioenschappen, vele overwinningen en talloze momenten gedeeld die hebben geholpen deze organisatie te definiëren. Vanwege alles wat we samen hebben bereikt, en de nalatenschap die Scott hier heeft opgebouwd, vonden we het belangrijk hem de kans te geven zijn carrière bij Chip Ganassi Racing af te sluiten, en we hebben hem een meerjarig aanbod gedaan om precies dat te doen.

“We respecteren dat hij een ander pad heeft gekozen en wensen hem niets dan aanhoudend succes. Scott zal altijd een bijzonder onderdeel van de geschiedenis van dit team zijn, en we zijn dankbaar voor alles wat we samen hebben bereikt.

“Onze focus ligt nu op het sterk afsluiten van dit seizoen met het #9 PNC-team, terwijl we ons ook voorbereiden op de toekomst bij Chip Ganassi Racing."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

"Achterstand kan twee keer zo groot zijn" – Waarom Ferrari zware F1-weekenden verwacht op Silverstone en Spa

Formule 1
F1 Formule 1
GP van Groot-Brittannië
"Achterstand kan twee keer zo groot zijn" – Waarom Ferrari zware F1-weekenden verwacht op Silverstone en Spa

Waarom Antonelli positiever is over zijn F1-titelkans ondanks een "slecht weekend" in Oostenrijk

Formule 1
F1 Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Waarom Antonelli positiever is over zijn F1-titelkans ondanks een "slecht weekend" in Oostenrijk

Alonso ontkent bewering dat de upgrade van Aston Martin voor de F1 Grand Prix van Hongarije zijn toekomst zal bepalen

Formule 1
F1 Formule 1
GP van Groot-Brittannië
Alonso ontkent bewering dat de upgrade van Aston Martin voor de F1 Grand Prix van Hongarije zijn toekomst zal bepalen

Chip Ganassi Racing bevestigt vertrek van Dixon aan het einde van het seizoen 2026

IndyCar
Indy IndyCar
Mid-Ohio
Chip Ganassi Racing bevestigt vertrek van Dixon aan het einde van het seizoen 2026
Vorig artikel HRC-baas verontschuldigt zich voor probleem dat Armstrong eerste IndyCar-zege kostte

Beste reacties
Meer van
Joey Barnes

HRC-baas verontschuldigt zich voor probleem dat Armstrong eerste IndyCar-zege kostte

IndyCar
IndyCar
Road America
HRC-baas verontschuldigt zich voor probleem dat Armstrong eerste IndyCar-zege kostte

Hoe Lundgaard op Road America vanuit het niets uitgroeide tot de held

IndyCar
IndyCar
Road America
Hoe Lundgaard op Road America vanuit het niets uitgroeide tot de held

“Power blijft Power”, zegt Rahal na incident in laatste ronde Road America

IndyCar
IndyCar
Road America
“Power blijft Power”, zegt Rahal na incident in laatste ronde Road America
Meer van
Scott Dixon

IndyCar-kampioen vergezelt Van der Zande bij enduranceraces IMSA

IMSA
IMSA
IndyCar-kampioen vergezelt Van der Zande bij enduranceraces IMSA

Chip Ganassi Racing maakt coureurs voor IndyCar 2025 bekend

IndyCar
IndyCar
Chip Ganassi Racing maakt coureurs voor IndyCar 2025 bekend

IMSA Petit Le Mans: Van der Zande wint na spectaculaire inhaalactie

IMSA
IMSA
Petit Le Mans
IMSA Petit Le Mans: Van der Zande wint na spectaculaire inhaalactie
Meer van
Chip Ganassi Racing

Palou doet iets wat geen enkele IndyCar-coureur sinds 1988 heeft gedaan

IndyCar
IndyCar
Road America
Palou doet iets wat geen enkele IndyCar-coureur sinds 1988 heeft gedaan

Palou overleeft chaos in Detroit, VeeKay knokt zich naar P12

IndyCar
IndyCar
Detroit
Palou overleeft chaos in Detroit, VeeKay knokt zich naar P12

Niels Koolen maakt IndyCar-testdebuut bij topteam Ganassi

IndyCar
IndyCar
Niels Koolen maakt IndyCar-testdebuut bij topteam Ganassi