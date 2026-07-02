Chip Ganassi Racing bevestigt vertrek van Dixon aan het einde van het seizoen 2026

Chip Ganassi Racing (CGR) heeft bevestigd dat Scott Dixon voor het IndyCar-seizoen 2027 niet zal terugkeren bij de organisatie.

De beslissing markeert het definitieve einde van een van de meest succesvolle en duurzame coureur-teamdynamieken in de moderne autosportgeschiedenis. Tijdens een ongelooflijke periode van 24 jaar bij CGR behaalde de Nieuw-Zeelander zes kampioenschappen in de serie - waarvan de laatste in 2020 kwam - en pakte hij 58 van zijn 59 zeges in zijn carrière.

Meerdere mediaberichten hebben de 45-jarige Dixon al in verband gebracht met een overstap naar Arrow McLaren voor het seizoen 2027.

Na interne gesprekken over de toekomst van Dixon bracht CGR een officiële verklaring uit van teameigenaar Chip Ganassi. In het bericht onthulde Ganassi dat het team een meerjarig aanbod had gedaan om de race-icoon in huis te houden tot aan zijn uiteindelijke pensioen, al accepteren ze zijn keuze om naar een nieuwe uitdaging te verschuiven volledig.

“Scott Dixon heeft het team onlangs laten weten dat hij in 2027 niet zal terugkeren,” zei Ganassi.

“Scott heeft de afgelopen 24 jaar zoveel betekend voor CGR. Samen hebben we kampioenschappen, vele overwinningen en talloze momenten gedeeld die hebben geholpen deze organisatie te definiëren. Vanwege alles wat we samen hebben bereikt, en de nalatenschap die Scott hier heeft opgebouwd, vonden we het belangrijk hem de kans te geven zijn carrière bij Chip Ganassi Racing af te sluiten, en we hebben hem een meerjarig aanbod gedaan om precies dat te doen.

“We respecteren dat hij een ander pad heeft gekozen en wensen hem niets dan aanhoudend succes. Scott zal altijd een bijzonder onderdeel van de geschiedenis van dit team zijn, en we zijn dankbaar voor alles wat we samen hebben bereikt.

“Onze focus ligt nu op het sterk afsluiten van dit seizoen met het #9 PNC-team, terwijl we ons ook voorbereiden op de toekomst bij Chip Ganassi Racing."