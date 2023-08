Ganassi: McLaren speelt ten onrechte slachtofferrol in saga rond Palou

Na afloop van de vrijdagse actie op de road course van Indianapolis kwam naar buiten dat Alex Palou niet van plan is om in 2024 voor Arrow McLaren uit te komen in IndyCar. De kampioen van 2021 "heeft niet de intentie om te voldoen aan zijn contractuele verplichtingen om met ons te racen in IndyCar in 2024 en daarna", zo schreef McLaren Racing CEO Zak Brown in een verklaring richting de teamleden. Zaterdagochtend bevestigde het inmiddels voormalige management van de Spanjaard, Monaco Increase Management, het nieuws door te stellen dat het bijzonder teleurgesteld is dat Palou zich niet aan de bestaande overeenkomst met McLaren voor 2024 houdt.

Dit volgt op het contractuele gesteggel rond Palou in 2022. Toen claimde Chip Ganassi Racing de optie in het contract te lichten om ook in 2023 over de 26-jarige coureur te beschikken, maar Palou ontkende dat. McLaren maakte vervolgens bekend dat het de rijder had aangetrokken, wat uiteindelijk tot een rechtszaak leidde. Het resultaat was dat Palou in 2023 gewoon weer uitkwam voor Ganassi in IndyCar, maar dat hij dat combineerde met een rol als reservecoureur van het McLaren F1-team. Ook werkte hij regelmatig tests af met de MCL35M uit 2021 met het oog op een toekomst in de Formule 1.

Iemand die zich sinds het begin van de contractuele rel stil heeft gehouden, is Ganassi-teameigenaar Chip Ganassi. Nu het volgende hoofdstuk in de saga geschreven wordt, kan de Amerikaan zich niet langer inhouden. In een verklaring levert hij felle kritiek op het management van McLaren, dat in zijn ogen in de slachtofferrol kruipt in deze situatie. "Iedereen die mij kent, weet dat ik zelden reageer op contractuele kwesties. Daarom ben ik vanaf de eerste dag stil geweest wat betreft dit verhaal, maar nu vind ik dat ik moet reageren", schrijft Ganassi.

"Ik groeide op met respect voor het team van McLaren en hun succes. Het nieuwe management krijgt van mij echter niet hetzelfde respect. Alex Palou is sinds het seizoen 2021 onderdeel van ons team en hij staat bij ons onder contract. Het is de inmenging van McLaren in dat contract dat dit proces van start liet gaan en ironisch genoeg spelen ze nu het slachtoffer", haalt Ganassi uit. "Simpel gezegd is de positie van McLaren IndyCar met betrekking tot onze coureur inaccuraat en verkeerd; hij staat nog steeds onder contract bij CGR."