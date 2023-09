Alex Palou behaalde op Portland zijn vijfde zege van het seizoen en veroverde op die manier met nog één race te gaan al zijn tweede IndyCar-titel. Over de toekomst van Palou bij Chip Ganassi Racing is nog wat onzekerheid, ook al heeft de Catalaan een contract getekend bij het team. Palou wacht echter nog een juridische strijd bij het Britse High Court vanwege een contractuele kwestie met McLaren Racing. Palou zou namelijk volgend jaar voor McLaren racen, maar liet onlangs weer weten dat hij voor Chip Ganassi racet. Het is opnieuw een twist voor Palou, die in 2022 nog in een juridische strijd kwam met Chip Ganassi omdat hij naar McLaren zou gaan, terwijl hij al een contract had bij Ganassi.

Die kwestie werd uiteindelijk afgehandeld: hij mocht bij Ganassi blijven, maar mocht tegelijkertijd ook testen in F1-bolides van McLaren. Ganassi hield zich vorig jaar nog op de achtergrond over de contractuele situatie van Palou, maar opende onlangs nog de aanval op McLaren. Na de zege en het kampioensfeest van de tweevoudig IndyCar-kampioen op Portland laat Ganassi aan NBC weten: "Alex Palou zal in onze auto rijden, dat kan ik je met zekerheid zeggen." Ganassi onthulde ook dat Palou had verteld dat hij de titel met een zege zou pakken, ook al moest hij van de vijfde plaats komen. "Hij is absoluut speciaal. Dat hebben we gemerkt in zijn eerste weekend, zijn eerste zege met ons in Barber. Hij maakt deel uit van ons team en daar kunnen we niet blijer om zijn. Hij wil graag winnen en vooraan rijden."

Hoewel Ganassi dus zeker van zijn zaak klinkt, durfde Palou zelf nog geen uitsluitsel te geven over zijn IndyCar-toekomst. "Na Laguna [Seca] ga ik wat meer gesprekken voeren", houdt hij zich wat op de vlakte. "Ik ga zo veel mogelijk genieten van de zege en het kampioenschap en dan zullen we wel zien. Ik ben begonnen aan mijn eerste bladzijde van dit boek, dat gaat goed. Ik bedoel, ik heb niet echt iets anders te zeggen op dit moment. Er is geen nieuws. Er is niets anders dat ik je nu zou kunnen vertellen dat spannend is. Maar dat zal ik doen."

Palou maakte er geen geheim van dat hij een carrière in de Formule 1 ambieert. Met de McLaren-deal kon hij in ieder geval alvast testen in F1-bolides, maar leek er op de horizon wat meer in te zitten. Hij benadrukt dat een zitje in de Formule 1 'niet mijn volledige focus' was. "Toen die kans kwam, moest ik er voor mijn gevoel voor gaan. Tegelijkertijd weet ik ook dat ik geen 19 of 21 ben. Ik ben al 26, dat is goed. Ik zeg niet dat ik oud ben, maar het is ook niet zo dat ik superjong ben. Volgend jaar word ik 27. Als in de toekomst zich een kans voordoet, wat een echt heel kleine kans is, zal ik er 100 procent over nadenken. Ik ben oprecht blij. Zolang ik kampioenschappen en races blijf winnen of om titels strijd, zal ik een geweldige carrière hebben."