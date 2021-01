Hinchcliffe rijdt volledig IndyCar-seizoen in dienst van Andretti

Hinchcliffe moest aan het eind van 2019 vertrekken bij Arrow McLaren SP en reed vorig jaar een beperkt aantal races in dienst van Andretti, de formatie waarmee hij in 2013 al eens drie races won. Vorig jaar kwam hij onder meer in de Indy 500 in actie en deed dat met ondersteuning van multinational Genesys. Dat bedrijf heeft nu de beurs nog eens getrokken en lapt zodat Hinchcliffe een volledig seizoen kan rijden. Andretti beschikt weer over een sterk blok met Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay, Colton Herta en voor enkele races ook Marco Andretti.

De polesitter van de Indy 500 in 2016 zei: “We hebben sinds het sluiten van onze vorige deal voor 2020 gewerkt aan het programma voor dit seizoen. Het is mijn grote doel geweest om weer volledig terug te keren en het voelt fantastisch om dat te doen met dit team. Ik heb veel mooie herinneringen aan Andretti. We hebben samen met de mensen van Genesys hard gewerkt om zover te komen en ik ben blij dat ik ze mag vertegenwoordigen. Het is een lange weg geweest naar dit moment, maar nu begint het eigenlijk pas.”

“Het is goed om Hinch in 2021 weer in de auto te hebben en we zijn blij dat Genesys ons komt versterken”, aldus teambaas Michael Andretti. “Dit is de eerste stap voor een mooie toekomst van de #29.”

Het IndyCar-seizoen zou aanvankelijk in St. Pete beginnen, maar die afspraak is inmiddels verschoven. De start van het seizoen staat nu gepland voor 18 april, dan wordt de Grand Prix van Alabama op Barber Motorsports Park verreden.