Kimball keert voor Indy 500 en Indy GP terug bij AJ Foyt Racing

De inmiddels 35-jarige Kimball heeft al 155 IndyCar-races gereden en afgelopen jaar kwam hij het gehele seizoen in actie namens AJ Foyt Racing. In 2021 zet het team van de levende legende A.J. Foyt echter in op de stuurmanskunsten van Sébastien Bourdais en Dalton Kellett, waardoor er geen vaste plek meer is voor Kimball. De Amerikaan wordt desondanks niet helemaal aan de kant geschoven, want Foyt zet tijdens de meimaand op Indianapolis een derde auto voor hem in. Kimball stapt in de auto met startnummer 11, die wordt gesponsord door insulinemerk Tresiba van farmaceut Novo Nordisk. De link tussen coureur en sponsor is overduidelijk aanwezig, want de man uit Californië heeft zelf diabetes.

Voor Kimball staan er twee races op het programma in 2021: op 15 mei staat hij aan de start tijdens de Indy Grand Prix op de road course van de Indianapolis Motor Speedway, terwijl hij twee weken later op de oval meestrijdt tijdens de Indianapolis 500. “Ik kijk ernaar uit om opnieuw Novo Nordisk en de diabetes-gemeenschap te vertegenwoordigen en mij bij AJ Foyt Racing te voegen voor de maand mei”, zei enkelvoudig IndyCar-winnaar Kimball. “Ik heb nog nooit zonder Novo Nordisk gereden op Indianapolis en het is absoluut heel bijzonder dat ik dat dit jaar kan doen met de steun van de legendarische A.J. Foyt, Larry Foyt en iedereen bij AJ Foyt Racing.”

AJ Foyt Racing-president Larry Foyt is blij dat Kimball, die in 2020 achttiende werd in het kampioenschap, komende mei terugkeert bij het team. “Het is geweldig om Charlie en Novo Nordisk erbij te hebben. Het was erg prettig om tijdens de uitdagingen van 2020 met ze samen te werken en ik ben blij dat we verder kunnen met het programma. Charlie is gefocust op het leveren van sterke resultaten en we werken hard om de best mogelijke groep samen te stellen voor het behalen van successen.”