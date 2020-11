Castroneves start zes IndyCar-races in 2021 met Meyer Shank

Meyer Shank Racing presteerde in 2020, het eerst full-time seizoen van het team, als partner van Andretti Autosport sterk met coureur Jack Harvey. Voor 2021 breidt het team uit met een tweede auto, die in eerste instantie in zes races zal worden ingezet, waaronder de Indy 500.

De keuze van Meyer Shank is gevallen op Helio Castroneves, de drievoudig winnaar van de Indy 500 die bijna zijn hele loopbaan voor Team Penske reed. Castroneves stapte eind 2017 over naar het IMSA-team van Penske en kwam de voorbije jaren enkel in de Indy 500 en de road course wedstrijd op Indianapolis uit. Penske trekt echter de stekker uit het DPi-programma voor 2021, zodat Castroneves volgend seizoen een vrij man is.

Castroneves is inmiddels 45 en behaalde in totaal 30 zeges en 51 poles in de IndyCar. Naast de Indy 500 zou Castroneves volgend seizoen ook aan de start verschijnen in Long Beach, Barber, de tweede road course-race op Indianapolis in oktober, en de races in Portland en Laguna Seca.

Ook Meyer Shank is actief in de IMSA. Het lijkt niet onlogisch dat Castroneves zijn IndyCar-races zal combineren met het sportscar-programma van het team. MSR neemt namelijk een van de twee Acura DPi-prototypes over van Penske.

Zaterdag komt het IMSA-seizoen ten einde met de 12 uur van Sebring. In Florida kan Castroneves met Penske nog kampioen worden in DPi. Ook MSR doet in de GT Daytona-klasse nog mee om de titel met de Acura NSX GT3.

Gerelateerde video