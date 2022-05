Binnen vier weken meer duidelijk over nieuw IndyCar-contract Rossi

Na vijf optredens voor Manor Marussia in de Formule 1 in 2015, maakte Alexander Rossi in 2016 de overstap naar de IndyCar Series. Sinds zijn debuut komt hij uit voor Andretti Autosport en met dat team wist hij in zijn eerste poging meteen de Indy 500 te winnen. Daarna volgden tussen 2017 en 2019 nog zes zeges, maar sindsdien staat de 30-jarige coureur droog. Ook in 2022 wil het nog niet vlotten: in het jaar waarin zijn contract bij Andretti afloopt, heeft Rossi een achtste plek in Long Beach als beste resultaat staan. Mede daardoor bezet hij slechts de vijftiende plek in het kampioenschap.

De afgelopen weken zijn er wat geruchten geweest over de toekomstplannen van Rossi, die in de belangstelling van Arrow McLaren SP zou staan en tegelijkertijd ook verder zou kunnen bij Andretti Autosport. Inmiddels heeft hij een keuze gemaakt, want in gesprek met Motorsport.com geeft hij toe dat er al een nieuwe overeenkomst is getekend voor de komende jaren. Verder kan Rossi momenteel nog niets zeggen over welk team in 2023 zijn werkgever is, al wordt de bevestiging daarvan in de komende drie tot vier weken verwacht.

Titelpotentieel belangrijk voor keuze Rossi

Een doorslaggevende factor in de gemaakte keuze van Rossi is de potentie om mee te vechten om de IndyCar-titel. “Ik wil het kampioenschap winnen. Het draait voor mij allemaal om het kampioenschap. De Indy 500 is geweldig, maar mijn grootste motivatie zondag is de kans om dubbele punten te scoren”, vertelt hij. De laatste keer dat Rossi mee kon doen om de IndyCar-titel, was in 2019. Hij begon dat seizoen sterk, maar in de tweede seizoenshelft raakte het kampioenschap uit zicht. Momenteel zijn er in zijn ogen drie teams die ertoe in staat zijn om de titel te winnen, waaronder in ieder geval Chip Ganassi Racing en Team Penske.

“Wij zijn daar al enige tijd niet toe in staat. Kijk alleen al naar de statistieken: in 2012 werden we kampioen met Ryan Hunter-Reay, sindsdien niet meer”, verwijst Rossi naar Andretti Autosport, al plaatst hij daar meteen een kanttekening bij. “Dat gezegd hebbende, denk ik dat Colton Herta vorig jaar kampioen had kunnen worden, maar er waren enkele tegenslagen die hem echt pijn deden. Hij reed in Gateway aan de leiding tot zijn auto kapot ging, en in Nashville… ja, uiteindelijk maakte hij een fout, maar hij was supersnel en werd iedere keer weer teruggeworpen. Als hij daar en in Gateway had gewonnen in plaats van die uitvalbeurten, had hij meer dan genoeg punten gehaald om kampioen te worden. Dan had hij bijna 80 punten meer gehad, terwijl de rest minder had gehad. En ik was in 2018 best dichtbij. In 2019 waren we tot het midden van het seizoen sterk, daarna verloren we het. Dus dat neem je mee in de overweging. In het laatste decennium zijn er twee teams die het kampioenschap gedomineerd hebben [Chip Ganassi Racing en Team Penske] en momenteel denk ik dat er drie teams zijn die de titel kunnen pakken. Onze auto’s zijn snel genoeg om te winnen – ik blijf mensen vertellen dat onze auto’s in potentie titels kunnen winnen en overal waar we racen snel kunnen zijn.”