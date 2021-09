Askew werkt laatste IndyCar-races van seizoen af voor RLL

De Indy Lights-kampioen van 2019 heeft tot nu toe een haat-liefde verhouding met de Amerikaanse klasse. Hij scoorde in zijn debuutseizoen een podium op de speedway in Iowa, maar maakte vervolgens een zware crash mee tijdens de Indianapolis 500. Daardoor keerde hij pas in oktober terug in St. Petersburg, maar een indrukwekkend optreden daar was niet genoeg voor een full-time zitje in 2021.

Askew mocht vervolgens opdraven toen Felix Rosenqvist, zijn vervanger bij Arrow McLaren SP, door een zware crash in Detroit niet in actie kon komen. Een race later ging dat zitje naar Kevin Magnussen, maar kwam Askew alsnog in actie als vervanger van Rinus VeeKay bij Ed Carpenter Racing. Recent deed Askew naast de indrukwekkend presterende Formule 2-coureur Christian Lundgaard een test op Barber Motorsports Park.

De uitkomst daarvan is dat Askew de #45 Hy-Vee bolide mag besturen tijdens de races op Portland International Raceway, Laguna Seca en in de straten van Long Beach. Bobby Rahal, mede-eigenaar van het team, heeft recent bekendgemaakt dat het team volgend jaar full-time een derde auto gaat inzetten. Jack Harvey en Graham Rahal maken vrijwel zeker deel uit van de line-up, Askew krijgt de komende races een uitstekende kans om zichzelf te bewijzen voor 2022.