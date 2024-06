Afgelopen week kreeg Théo Pourchaire te maken met doodsbedreigingen via sociale media na een incident met Agustin Canapino in de IndyCar-race in Detroit. Het was de derde keer dat een coureur die betrokken was bij een crash met de Argentijn te maken kreeg met doodsbedreigingen. Eerder kreeg voormalig Juncos Hollinger Racing-teamgenoot Callum Ilott tot tweemaal toe doodsbedreigingen na een incident op Long Beach en Laguna Seca. Ilott en JHR gingen na dat seizoen uit elkaar.

Onlangs deelden beide teams, die sinds 3 oktober 2023 samenwerken op commercieel vlak, een gezamenlijke verklaring waarin zij de bedreigingen veroordeelden. Daarmee leek de samenwerking gewoon door te kunnen gaan, maar vervolgens heeft McLaren alsnog besloten om per direct een punt te zetten achter de samenwerking met JHR. Dat is mogelijk het gevolg van de verklaring van Canapino op sociale media, evenals de berichten die hij had geliket. Zo vond hij een bericht van Martin Ponte, een Argentijnse coureur en commentator van de IndyCar, leuk waarin hij het had over 'Callum Pourchaire'. Het leidde tot veel verontwaardiging, waarna de like op de reactie verdwenen was.

"Arrow McLaren heeft de commerciële samenwerking met Juncos Hollinger Racing met onmiddellijke ingang beëindigd", laat het team in een verklaring weten. "Deze beslissing volgt op acties die eerder deze week plaatsvonden op sociale media naar aanleiding van een incident op de baan tijdens de Chevrolet Detroit Grand Prix. Zoals gedeeld in de sociale media community code van het team, tolereert Arrow McLaren geen enkele vorm van misbruik of discriminatie en veroordeelt het online misbruik richting ons team en onze coureur volledig."

In een eigen verklaring stelde Canapino dat hij uiteraard tegen online bedreigingen en haat is. "Degenen die dit soort gedrag laten zien, horen niet thuis in deze community en ze zijn hier niet welkom", schreef de Argentijn. "Het is wel zo dat wij als Argentijnen gepassioneerd kunnen zijn, maar ik vind het niet terecht dat we onterecht van dingen beschuldigd worden. Ik ben het daarom er ten zeerste mee oneens dat er gegeneraliseerd wordt en dat we in een hokje gestopt worden. Ik heb geen doodsbedreigingen gezien van de mensen die claimen dat ze bedreigd zijn. Van vorig jaar tot aan de dag van vandaag: niemand die zijn gezond verstand gebruikt doet dit soort dingen."