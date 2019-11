Arrow McLaren SP kiest voor jong talent zonder Hinchcliffe

Met de keuze voor Mexicaan O’Ward - de Indy Lights-kampioen van 2018 - en zijn Amerikaanse opvolger Askew in 2019, gaat McLaren bij de voltijdse terugkeer naar de IndyCar voor een bijzonder getalenteerde, maar ook bijzonder jonge opstelling van respectievelijk 20 en 22 jaar oud.

"Het is een droom die werkelijkheid wordt om mijn eerste jaar in de IndyCar voor Arrow McLaren SP te rijden", stelde Askew, die dit jaar zeven races won op weg naar de Indy Lights-titel en daarbij Rinus van Kalmthout van de hoofdprijs hield.

O'Ward maakte eind 2018 zijn IndyCar-debuut in Sonoma en kwalificeerde zich meteen in de top-zes. Ook dit seizoen maakte hij indruk, maar hij kreeg geen volledig programma bij elkaar en werd door Helmut Marko bij het Red Bull-programma gehaald. O'Ward reed enkele races in de Japanse Super Formula, maar wordt weer door Red Bull losgelaten omdat hij niet in aanmerking komt voor een superlicentie en dus niet bij Toro Rosso kan instappen. Daardoor kwam hij weer op de markt. McLaren was er snel bij om de razendsnelle Mexicaan aan zich te binden.

"Ik heb al enkele mooie kansen gehad, maar dit is veruit het beste dat me kon overkomen in mijn carrière", stelt O'Ward, die in 2018 de Indy Lights-titel won met negen overwinningen.

Arrow McLaren SP is het voormalige Arrow Schmidt Peterson Motorsports, dat het voorbije seizoen uitkwam met James Hinchcliffe en Marcus Ericsson. Ericsson stapt over naar een derde wagen bij topteam Ganassi. Hinchcliffe is als Honda-rijder nu op zoek naar een zitje bij een ander Honda-team. Met de komst van McLaren als partner moest het team noodgedwongen overstappen naar motoren van Chevrolet, omdat de relatie tussen McLaren en Honda in de Formule 1 onherstelbaar geachte schade opliep.

"Ik ben blij dat ik deze twee jonge talenten mag verwelkomen", vertelde Gil De Ferran, sportief directeur van McLaren Racing. “Oliver en Pato vertegenwoordigen de nieuwe generatie IndyCar-rijders en ik heb er geen twijfel over dat zij een uitstekend duo zullen vormen in 2020. Beide rijders waren enorm indrukwekkend in de Indy Lights. We geloven dat deze selectie in het belang is van Arrow McLaren SP op de lange termijn."