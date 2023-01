Deze week stond voor het IndyCar-team van Arrow McLaren geheel in het teken van de onthulling van de drie kleurstellingen waarmee het team in 2023 op de circuits verschijnt. Dinsdag trapte het team af met de kleurstelling van Alexander Rossi, die dit seizoen in de auto met startnummer 7 stapt. Een dag later was het de beurt aan Felix Rosenqvist, die door de komst van Rossi dit jaar in auto #6 rijdt. De livery's van beide coureurs zijn vrijwel identiek, op enkele sponsoren en een iets andere kleur blauw na. Donderdag toonde Arrow McLaren de meest afwijkende livery van de drie, namelijk die van Pato O'Ward.

O'Ward stapt dit jaar voor het vierde opeenvolgende seizoen in de auto met startnummer 5 en doet dat met een kleurstelling die vrijwel identiek is aan die van vorig jaar. Net als bij Rossi en Rosenqvist is de auto van de Mexicaan voorzien van oranje, zwart en blauw. Wel is er op deze bolide een veel minder grote rol weggelegd voor blauw, waardoor de auto overwegend oranje en blauw is. Nieuw is dat dus niet voor O'Ward, want sinds zijn komst naar Arrow McLaren in 2020 heeft hij ieder jaar in een bolide gereden die van deze kleuren was voorzien.

Voor O'Ward wordt 2023 ook zijn vierde volledige seizoen in IndyCar. Na het behalen van de titel in Indy Lights in 2018 mocht hij in de laatste IndyCar-race van dat jaar debuteren voor Harding Racing. Dat deed hij met een knappe negende plek. Het jaar erop reed de Mexicaan acht races voor Carlin, aangevuld met optredens in de Formule 2 en Super Formula, om in 2020 terug te keren naar IndyCar. Daar bewees O'Ward meteen met de besten mee te kunnen. In zijn eerste seizoen leidden vier podiumplaatsen tot de vierde positie in de eindstand, een jaar later werd hij met twee zeges derde in het kampioenschap. In 2022 won O'Ward opnieuw twee races, maar een gebrek aan consistentie bracht hem in de titelstrijd niet verder dan P7. Wel won hij afgelopen jaar met onder andere Colton Herta en Devlin DeFrancesco de LMP2-klasse van de 24 uur van Daytona en mocht hij in Abu Dhabi een F1-training rijden voor McLaren.

