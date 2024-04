Arrow McLaren ontslaat per direct geblesseerde Malukas

Dit jaar zou David Malukas de opstap maken naar Arrow McLaren na twee sterke seizoenen bij Dale Coyne Racing. Voor de start van het seizoen ging het echter fout tijdens het mountainbiken. De 22-jarige coureur brak bij een val zijn linkerpols en moest daardoor de seizoensopener in St. Petersburg aan zich voorbij laten gaan. Sindsdien is gebleken dat de blessure ernstiger is dan verwacht en dat het herstel dus langer gaat duren.

Daar wil McLaren echter niet op wachten, want het team heeft het contract van Malukas per direct ontbonden. Als reden voor het ontslag geeft het team zijn afwezigheid bij de eerste paar races aan terwijl er 'nog geen terugkeerdatum' is vastgesteld. McLaren heeft Callum Ilott en Théo Pourchaire opgeroepen als invallers voor de eerste drie races van het IndyCar-seizoen en de speciale race op Thermal Club, die niet meetelde voor het kampioenschap. Wie vanaf nu dan het zitje van Malukas overneemt is nog maar de vraag, maar McLaren zal binnen afzienbare tijd met een aankondiging komen. Ilott heeft zelf verplichtingen in het World Endurance Championship, terwijl Sauber-junior Pourchaire in Japan actief is in de Super Formula.

"De afgelopen drie maanden waren uitdagend", zegt Malukas. "Ik voelde me bevoorrecht dat ik de kans kreeg om voor Arrow McLaren te rijden en betreur het dat die kans er nooit is gekomen. Ik had het team en zijn partners graag willen blijven vertegenwoordigen. Ze zijn goed geweest en ik waardeer alles wat ze voor me hebben gedaan. Ik heb er alles aan gedaan om het revalidatieproces te versnellen - behandelingen, fysiotherapie, krachttraining - maar mijn herstel heeft langer geduurd dan verwacht. Elke blessure is anders en elk lichaam geneest op een ander tempo. Ik zal mijn volledige aandacht richten op volledig herstellen en dan bewijzen dat ik klaar en in staat ben om mee te doen om de overwinning."