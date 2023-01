Arrow McLaren onthult IndyCar-livery Alexander Rossi

Na jaren bij Andretti Autosport te hebben gereden in de IndyCar Series, maakt Alexander Rossi in 2023 de overstap naar Arrow McLaren. De voormalig Formule 1-coureur won in zijn debuutjaar de Indianapolis 500, en werd in 2018 en 2019 respectievelijk tweede en derde in het eindklassement. Tussen zijn zevende en achtste zege in de serie zaten maar liefst 49 races. Toen hij afgelopen jaar in augustus won op de road course van Indianapolis, had hij al getekend bij Arrow McLaren-Chevrolet. Dinsdag maakte McLaren de nieuwe kleurstelling bekend van de wagen van Rossi met startnummer #7.

Het team van McLaren groeit dit jaar naar drie voltijdse inschrijvingen. Rossi vervangt Felix Rosenqvist in de #7-bolide en krijgt Craig Hampson als engineer. Rosenqvist zelf wordt verplaatst naar de nieuwe #6 en Pato O’Ward blijft rijden in de #5 Chevrolet. Nieuw bij McLaren is ook Brian Barnhart, de man de bij Andretti ging over de strategie van de wagen van Rossi. Barnhart wordt bij McLaren general manager. Hij vervangt Taylor Kiel, die de overstap maakte naar Chip Ganassi Racing. De livery’s van Rosenqvist en O’Ward worden later deze week onthuld.

Naast de drie voltijdse coureurs sluit Tony Kanaan tijdens de Indianapolis 500 aan bij McLaren. De Braziliaan won de race in 2013 en werd in 2003 IndyCar-kampioen. Vorig jaar eindigde Kanaan met CGR derde op de Brickyard, tussen de McLarens van O’Ward en Rosenqvist. Rossi werd vorig jaar vijfde. Arrow McLaren komt voort uit het team van Schmidt Peterson Motorsport, dat tussen 2013 en 2018 zeven overwinningen scoorde met Simon Pagenaud en James Hinchcliffe.

In 2020 keerde het merk McLaren officieel terug in IndyCar, veertig jaar nadat het voor het laatst in actie kwam in de Amerikaanse single-seaters. Sinds de rentree pakte O’Ward vier overwinningen en eindigde hij derde in het kampioenschap van 2021.

