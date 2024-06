Arrow McLaren legt Siegel per direct vast, Pourchaire vertrekt

Een opvallende transfer in de IndyCar. Arrow McLaren heeft Nolan Siegel voor meerdere seizoenen vastgelegd. De Amerikaan maakt in Long Beach al zijn debuut, ten nadele van Théo Pourchaire. De Fransman viel de afgelopen paar races in bij McLaren en zou het seizoen af mogen maken, maar daar gaat nu een streep door.

Teambaas Gavin Ward geeft uitleg over de stoelendans bij zijn team. "Stabiliteit en duurzame groei zijn van belang voor onze langetermijnplannen. Dit is voor ons een grote stap", aldus de topman. "Ik wil beginnen met Théo te bedanken voor de tijd dat hij de #6 McLaren invulde. We hebben flink wat gewisseld de laatste weken. Uiteindelijk willen we met het aantrekken van Nolan bouwen aan een stabiele toekomst. Hij is een jonge, talentvolle coureur en heeft gezien zijn nog korte carrière al een enorme schat aan ervaring. We zijn enthousiast over de reis die we nu samen gaan afleggen."

Dat er nu al een stap richting de IndyCar inzat, dat had Siegel allerminst verwacht. "Ik kijk er enorm naar uit om komend weekend bij Arrow McLaren in de IndyCar in te stappen en kan bevestigen dat ik vanaf nu in het papaya rijdt", vertelt de blije coureur. "Het is een verrassende stap, maar ik ben blij dat ik me in deze positie bevindt na een prima run in de Indy NXT. Ik ben blij dat ik aan deze reis mag beginnen en hoop dat ik komend weekend in mijn thuisstaat veel van het team mag leren."

Uitgebreid palmares voor een negentienjarige

Siegel is geen onbekende naam in de autosport. De negentienjarige Californiër won afgelopen weekend bijvoorbeeld de 24 uur van Le Mans in de LMP2-klasse. Dat deed hij namens United Autosport, wat niet geheel toevallig een team is van McLaren CEO Zak Brown. Tel daarbij een aantal IMSA-zeges op en er staan al veel mooie overwinningen op naam van de jonge rijder.

Ook in de Amerikaanse racerij is Siegel's ster al langere tijd rijzende. Zo streed hij dit seizoen mee om de titel in de Indy NXT, een opstapklasse richting IndyCar, maar de rest van het seizoen laat hij nu varen vanwege de kans bij McLaren. In de IndyCar heeft Siegel ook al zijn eerste meters gemaakt. Hij reed dit jaar in de Million Dollar Challenge op Thermal Club mee en was de coureur de enige die op bump day voor de Indy 500 afviel. Tijdens de vorige race op Road America verscheen hij namens Juncos Hollinger op de grid, als vervanger van Agustín Conapino.