Arrow McLaren heeft bevestigd dat Alexander Rossi zal worden vervangen door Christian Lundgaard voor het IndyCar-seizoen van 2025. De 22-jarige Deen, die momenteel elfde in het kampioenschap staat, gaat Rahal Letterman Lanigan Racing [RLL] na drie seizoenen verlaten en zal de #7 Chevrolet van Arrow McLaren overnemen. Hiermee maakt hij de rijders line-up van Arrow in 2025 compleet, die naast de Deen uit Pato O’Ward en Nolan Siegel bestaat. Laatstgenoemde tekende twee weken geleden een meerjarig contract bij het team.

Hij maakte zijn IndyCar-debuut op de Indianapolis Road Course in 2021, toen hij eenmalig in actie kwam voor RLL. 2021 was tevens het laatste jaar in de Formule 2, waar hij in drie jaar tijd twee raceoverwinningen en zes podiumfinishes op zijn naam zette. In aanmerking voor een stoeltje in de koningsklasse van de autosport kwam Lundgaard niet, ondanks zijn reserverol bij het team van Alpine. Daarom zette de Deense coureur zijn zinnen op een avontuur in Amerika.

Bij IndyCar kwam het talent van de jonge coureur meteen bovendrijven, en hij werd in 2022 benoemd tot rookie van het jaar. Sindsdien heeft hij een raceoverwinning [Toronto, 2023] en twee pole-positions gescoord voor het team van RLL.

Bij Arrow McLaren wordt Lundgaard de vervanger van Rossi, die slechts twee seizoenen de papaya-kleuren verdedigde. Daarvoor racete de Amerikaan zeven seizoenen voor Andretti Global. Volgens het statement van het Arrow McLaren zijn beide partijen overeengekomen om volgend seizoen niet met elkaar verder te gaan. De 32-jarige coureur eindigde in zijn korte stint tweemaal op het podium. Vorig jaar sloot hij het seizoen af op P9.