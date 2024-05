Arrow McLaren bevestigt Ilott voor Indy 500 na ontslag Malukas

Arrow McLaren zou dit jaar met vaste rijders Patricio O'Ward, Alexander Rossi en David Malukas naar de Indianapolis Motor Speedway afreizen, maar laatstgenoemde raakte voor de start van het seizoen geblesseerd. Zijn afwezigheid in de eerste races van het seizoen waren aanleiding tot het ontbinden van zijn contract, waardoor het dus de vraag was wie hem zou vervangen voor de Indy 500. Dat antwoord heeft McLaren nu gegeven, want het team heeft Callum Ilott aangewezen als coureur voor het hoogtepunt van de IndyCar-kalender - ook al zal Sauber-junior Théo Pourchaire de rest van het seizoen op zich nemen.

Voor Ilott betekent dit een terugkeer in de Indy 500 nadat hij zijn zitje bij Juncos Hollinger Racing verloor aan Romain Grosjean . "Het is de droom van elke coureur om te racen in de Indianapolis 500 en ik wil graag Zak [Brown, McLaren-CEO], Gavin [Ward, teambaas] en Tony [Kanaan, sportief directeur] bedanken voor het mogelijk maken", zegt Ilott, die eerder dit jaar al voor Malukas inviel bij Arrow McLaren. "Ik ben dankbaar dat ik nu met een vertrouwde auto en een vertrouwd team in Arrow McLaren aan deze race kan beginnen", voegt de Brit toe. "Hoewel onze Open Test in april op de Indianapolis Motor Speedway werd ingekort door het weer, waren de runs die we reden productief. Ik voel me op mijn gemak bij het team en weet dat we in de Month of May kunnen samenwerken om op de racedag ons beste beentje voor te zetten."

Teambaas Ward is blij dat zijn team weer op de diensten van Ilott kan rekenen tijdens de belangrijkste race van het jaar. "Callum brengt ervaring met dit team en met de Indy 500 mee, waarvan we denken dat die erg waardevol is nu we de twee belangrijkste weken van ons seizoen ingaan", zegt Ward. "Hij en het team konden het goed vinden tijdens de eerste twee evenementen van het seizoen en we kijken ernaar uit om dat hier over te brengen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Callum en het #6 Chevy-team tijdens de kwalificatie en op de racedag vooraan mee zullen doen, net als de rest van onze auto's."