Andretti gunt voormalig IMSA-kampioen test in IndyCar-bolide

Ricky Taylor is geen onbekende naam in de autosportwereld. De 33-jarige coureur uit Florida heeft al twee IMSA-titels op zijn naam staan. Zijn eerste scoorde hij met Wayne Taylor Racing (WTR) in 2017 en zijn laatste kampioenschap stamt uit 2020 met Acura Team Penske (ATP). Naar aanleiding van zijn titel in 2017 gaf Team Penske hem zijn eerste kans in een IndyCar-bolide. Daar maakte Taylor een goede indruk, wat hem in 2018 een zitje opleverde bij ATP in het IMSA-kampioenschap. Er waren op dat moment echter ook geïnteresseerde IndyCar-teams, maar daar kwam nooit iets uit.

Andretti Autosport heeft inmiddels de handen ineengeslagen met WTR en gaan samen onder meer de 24 uur van Daytona doen. De nieuwe verbintenis geeft teameigenaar Michael Andretti de mogelijkheid Taylor opnieuw achter het stuur te zetten van een IndyCar-wagen. Als de tweevoudig winnaar van de 24 uur van Daytona de test vlekkeloos afwerkt, dan kan Andretti overwegen een extra auto in te zetten tijdens een aantal IndyCar-races. "Laat ik het zo zeggen: hij staat op onze radar", zegt Andretti tegen RACER. "Hopelijk kunnen we hem snel in de auto zetten en kijken hoe 'ie het doet. Ik weet dat hij een aantal jaren geleden voor Penske een IndyCar testte en weet van mensen die daar waren dat die test zeer goed verliep. Ik kan dus niet wachten om hem in de auto te zetten."

Jordan Taylor, het jongere broertje en de andere zoon van teameigenaar Wayne Taylor, staat ook op het lijstje van Andretti. Jordan Taylor is een drievoudig IMSA-kampioen en rijdt sinds 2020 voor het team van Corvette Racing. De 31-jarige Amerikaan reed eerder voor WTR. In 2017 wonnen zij de titel. Een terugkeer kan een reünie worden met zijn vader en broer. WTR is met Andretti van plan om vanaf 2024 met twee uit te breiden in de GTP-klasse.