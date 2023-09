Andretti beloont Kirkwood met nieuw meerjarig IndyCar-contract

Afgelopen IndyCar-seizoen kwam Kyle Kirkwood voor het eerst uit voor topteam Andretti Autosport, dat per 2024 verdergaat onder de naam Andretti Global. De 24-jarige Amerikaan maakte meteen een goede indruk door zijn derde race voor het team op het stratencircuit van Long Beach te winnen. Later in het jaar zegevierde hij nogmaals op het stratencircuit van Nashville op weg naar de elfde plaats in het kampioenschap. Wel verloor Kirkwood nipt de strijd van Colton Herta als de hoogst geklasseerde Andretti-coureur in de titelstrijd.

Dat deert teameigenaar Michael Andretti en de zijnen echter niet, want dinsdag maakte Andretti Global bekend dat Kirkwood een nieuw meerjarig contract heeft getekend. Zodoende ligt de coureur uit Jupiter, Florida in ieder geval tot en met eind 2025 vast bij het team, al is niet bekendgemaakt welke looptijd het contract precies heeft. "Ik ben verheugd dat ik de komende jaren bij Andretti Global blijf. We hebben dit jaar iets bijzonders neergezet binnen het team en ik ben benieuwd wat we komend seizoen kunnen laten zien", zegt Kirkwood over zijn contractverlenging. "Het is fantastisch dat ik verder kan werken met dezelfde groep mensen, een privilege dat ik sinds mijn tijd in karting niet meer heb gehad. Nu kunnen we ons volledig concentreren op het winnen van races en het meedoen om de titel."

Met het meerjarige contract voor Kirkwood kiest Andretti Global voor stabiliteit. Zo tekende Herta in 2022 een contractverlenging die hem tot en met 2027 aan het team bindt, terwijl de van Ganassi overkomende Marcus Ericsson eveneens een meerjarig contract heeft getekend. "Kyle's toewijding en talent zijn van groot belang geweest voor de successen van het team dit jaar en hij heeft telkens laten zien dat hij alles heeft om op het hoogste niveau te presteren in IndyCar", aldus Andretti zelf. "Ons doel is altijd geweest om consistent mee te doen om de zeges en kampioenschappen en het vastleggen van Kyle is voor ons gevoel doorslaggevend om dat voor elkaar te krijgen. De meerjarige deals voor Kyle, Colton en Marcus gaan de continuïteit die we zoeken in ons IndyCar-programma alleen maar verder versterken."