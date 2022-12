Andretti Global begonnen met bouw van nieuw hoofdkwartier

Sinds de mislukte poging om het Formule 1-team van Sauber over te nemen, heeft Andretti Global de ambitie om als compleet nieuw team toe te treden tot de koningklasse. De afgelopen maanden hebben Mario én Michael Andretti gesprekken gevoerd met F1-teams, de F1-organisatie en de FIA in de hoop dat zij hierdoor dichter bij een startbewijs komen. In mei liet Andretti, die in 1993 enkele races reed voor McLaren, weten hoopvol gestemd te zijn en de plannen door te zetten. Onderdeel daarvan was de bouw van een gloednieuw hoofdkwartier voor Andretti Global, het overkoepelende bedrijf boven de verschillende race-entiteiten van Andretti.

Woensdag is de bouw van de nieuwe faciliteit in Fishers, Indiana begonnen. CEO en voorzitter Michael Andretti zette samen met onder meer gouverneur Eric J. Holcomb en burgemeester Scott Fadness de eerste schep in de grond om de bouw af te trappen. Het hoofdkwartier komt te liggen op een stuk grond van ruim 36 hectare nabij het lokale vliegveld van Indianapolis. Het gebouw krijgt een oppervlakte van ruim 53.000 vierkante meter en gaat dienen als de uitvalsbasis voor de teams die Andretti Autosport inzet in IndyCar, Indy NXT en IMSA. Daarnaast worden de commerciële activiteiten van de teams in Formule E en Extreme E ook ondergebracht in het nieuwe hoofdkwartier, evenals onderzoeks- en ontwikkelingstak Andretti Technologies. Mocht er een F1-startbewijs bemachtigd worden, dan wordt het team ook vanuit het nieuwe onderkomen gerund. Wel wil men in dat geval ook een uitvalsbasis in Groot-Brittannië hebben.

"Het plannen van ons nieuwe wereldwijde hoofdkwartier was een spannend proces. We zijn blij dat we de schop in de grond kunnen zetten en de eerste stappen hebben gezet om deze plannen tot leven te laten komen", zegt Andretti. "Indiana is al jaren de thuishaven van de Andretti-organisatie. We zijn verheugd dat we onze toewijding aan deze staat, die de autosportindustrie enorm steunt, kunnen vergroten. De gemeenschap van Fishers heeft ons met open armen verwelkomd. Het was geweldig om te zien dat veel van onze supporters en buren er vandaag bij zijn, terwijl wij onze eigen geschiedenis blijven schrijven."

De bouw van het nieuwe hoofdkwartier van Andretti Global begint met onmiddellijke ingang. Naar verwachting wordt de faciliteit in 2025 opgeleverd en begin 2026 moet het voor 500 extra banen zorgen in de lokale gemeenschap.