Andretti bevestigt: Hunter-Reay vertrekt na twaalf seizoenen

Ryan Hunter-Reay debuteerde in 2003 in de Champ Cars en stapte in 2007 over naar de IndyCar Series. Via Rahal Letterman, Vision Racing en A.J. Foyt Enterprises kwam de Amerikaan begin 2010 bij Andretti Autosport terecht. Het werd het begin van een succesvolle samenwerking met als hoogtepunt de IndyCar-titel in 2012. Sindsdien werden er nog regelmatig races gewonnen, maar de afgelopen twee seizoenen stond Hunter-Reay droog. De verwachting is dat hij ook in 2021 niet gaat winnen in wat zijn laatste seizoen voor Andretti Autosport blijkt te zijn.

De afgelopen maanden werd Hunter-Reay al vaker in verband gebracht met een vertrek bij zijn huidige werkgever, die dat nu middels een bericht op Facebook officieel heeft gemaakt. “Wat begon als drie races in 2010, groeide uit tot een decennium met successen. In twaalf seizoenen hebben Andretti Autosport, DHL en Ryan Hunter-Ray bergen beklommen. We hebben een titel en races gewonnen op het grootste podium in de racerij. En in de komende twee weekenden rijdt Ryan zijn laatste ronden als onze IndyCar-teamgenoot”, leest de verklaring op de pagina van Andretti Autosport. “Dankjewel, Ryan, voor twaalf geweldige seizoenen met ons met 15 overwinningen, een Indy 500-zege en een IndyCar-titel. Altijd een kampioen, altijd een vriend.”

Het is nog onduidelijk waar Hunter-Reay zijn IndyCar-loopbaan een vervolg gaat geven. Naar verluidt is hij in beeld bij drie teams, waaronder Ed Carpenter Racing. Daar zou hij de reguliere omlopen en stratencircuits voor zijn rekening moeten gaan namen. De renstal, waar Rinus VeeKay dit jaar voor rijdt, schijnt echter ook belangstelling te hebben in Indy Lights-leider David Malukas, Oliver Askew en Conor Daly.

Officieel staat ook nog niet vast wie Hunter-Reays vervanger wordt bij Andretti Autosport. De verwachting is echter dat Romain Grosjean op zeer korte termijn wordt aangekondigd. Ook Indy Lights-coureur Devlin DeFrancesco gaat naar verluidt aan de slag bij Andretti, hij moet James Hinchcliffe gaan vervangen.