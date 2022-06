Andretti Autosport vervangt Rossi door Kirkwood in 2023

Rossi rijdt al sinds 2016 voor Andretti Autosport, het jaar dat hij de prestigieuze race in Indianapolis won. In totaal schreef Alexander Rossi zeven races op zijn naam. Hij eindigde in 2018 als tweede in het kampioenschap. Een jaar later werd hij derde. Maar de laatste seizoenen verlopen voor hem een stuk moeizamer met de Honda-bolide van Michael Andretti. Rossi heeft in bijna drie jaar tijd geen wedstrijd meer gewonnen. In de afgelopen twee jaar stond hij slechts zes keer op het podium. In de eindrangschikking eindigde hij toen op plaats negen en tien.

Rossi (30), die in de Formule 1 uitkwam voor Caterham, Marussia en Manor, finishte in de Indy500 van afgelopen zondag als vijfde. Hij staat op de elfde plek in de titelstrijd.

"Alexander was voor ons een geweldige coureur", laat Andretti weten. "Het was een voorrecht om hem de afgelopen zeven jaar bij ons te hebben. Hij won races en werd een leider binnen het team. Maar alle carrières en alle teams ontwikkelen zich en we hebben gezamenlijk besloten dat het tijd is om uit elkaar te gaan. Ik weet zeker dat hij zijn succesvolle IndyCar-loopbaan elders gaat voortzetten en ik wens hem het beste. In de tussentijd blijven we hard werken om dit seizoen sterk te eindigen."

Kyle Kirkwood won vorig jaar het Indy Lights-kampioenschap met Andretti. Hij is de eerste coureur die alle drie de opstapklassen van de Road To Indy-ladder heeft gewonnen. De 23-jarige Kirkwood boekte 31 overwinningen in vijftig races in de USF2000, de Indy Pro 2000 en Indy Lights. Dit jaar had Andretti geen plaats voor hem in zijn IndyCar-team, waardoor Kirkwood momenteel uitkomt voor A.J. Foyt Racing-Chevrolet. Zijn beste uitslag tot nu toe: tiende. Er zijn nog elf races te gaan.

"Ik kijk erg uit naar mijn terugkeer bij Andretti Autosport", aldus Kirkwood. "Jarenlang noemde ik het team mijn thuis, een familie. Ik heb veel te danken aan het team en het betekent veel voor mij dat Michael en Andretti Autosport mij deze kans geven." Hij belooft zijn huidige broodheer A.J. Foyt Racing de komende tijd nog harder te zullen werken. "Want ik ben hen ook dankbaar voor de mogelijkheid om in de IndyCar Series te rijden. We hebben prachtige ervaringen mogen delen dit seizoen."

Op zijn beurt kan Andretti niet wachten om weer met Kirkwood aan de slag te gaan. "We hebben genoten van Kyle als deel van ons Indy Lights-team en hij is bezig met een sterk begin in de IndyCar. Ik denk dat hij met een frisse blik naar ons zal komen en competitief zal zijn. We kijken ernaar uit om zijn loopbaan verder glans te geven."