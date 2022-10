Andretti Autosport bevestigt deelname Marco Andretti aan Indy 500

Tussen 2006 en 2020 reed Marco Andretti vijftien volledige seizoenen in de IndyCar Series, stuk voor stuk in dienst van het Andretti Autosport en voorganger Andretti Green Racing van vader Michael Andretti. Na het coronaseizoen 2020 stopte de Amerikaan met fulltime racen, maar wel stond hij in 2021 en 2022 namens het familieteam nog aan de start van de Indy 500. Hoewel de uitslagen op papier niet geweldig waren met respectievelijk P19 en P22, staat Andretti in 2023 opnieuw aan het vertrek van de 500 mijl lange race op Indianapolis Motor Speedway. Dat maakte Andretti Autosport maandag bekend.

De deelname van Andretti aan de Indy 500, de achttiende van zijn carrière, dankt hij grotendeels aan de steun van sponsor KULR Technologies, dat zich specialiseert in de ontwikkeling van lithium-ion batterijen en producten voor warmtemanagement. Het bedrijf was al leverancier van het Extreme E-team van Andretti Autosport en sponsorde Andretti vorig jaar ook al tijdens de Indy 500. "Het is geweldig dat een sponsor als KULR voor het tweede jaar doorgaat met ons IndyCar-programma", zegt CEO Michael Andretti. "Het ontwikkelingspotentieel van KULR's technologie is spannend en we zijn trots op hun toewijding aan het verbeteren van de prestaties. We kijken uit naar dit bijzondere evenement in mei en zijn blij dat ze zich weer bij Marco voegen."

De Indy 500 van 2021 was de 250e IndyCar-race waarin Andretti van start ging. Van die 250 races wist de 35-jarige coureur uit Nazareth er twee te winnen: in 2006 op Sonoma Raceway en in 2011 op de oval van Iowa. De Indy 500 wist Andretti in zeventien pogingen echter nog niet te winnen. In 2020 mocht hij de race wel vanaf pole-position aanvangen, in 2006 werd hij tweede en in 2008, 2010 en 2014 derde, maar toch is hij er niet in geslaagd om de Andretti curse op Indianapolis te verbreken. Sinds de overwinning van Mario Andretti in 1969 is geen enkel lid van de Andretti-familie er nog in geslaagd om de Indy 500 te winnen.