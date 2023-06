Analyse: Verliest Ganassi niet één, maar twee van haar topcoureurs?

Het IndyCar-seizoen 2023 is bijna halverwege. De eerste acht van zeventien races zijn reeds verreden en komend weekend staat de negende op het programma. Chip Ganassi Racing reist met een uitstekende uitgangspositie af naar Mid-Ohio, want Alex Palou gaat aan de leiding van het kampioenschap. Zijn naaste achtervolger is teamgenoot Marcus Ericsson, die echter al tegen 74 punten achterstand aankijkt. De teller van Palou staat inmiddels op drie overwinningen - net zoveel als in zijn kampioensjaar 2021 - terwijl Ericsson zegevierde in St. Petersburg en vorige maand net naast zijn tweede opeenvolgende Indy 500-zege greep. Toch dreigt teameigenaar Chip Ganassi beide coureurs te verliezen richting 2024.

Formule 1 trekt aan Palou

Dat Palou in 2024 mogelijk niet meer voor Ganassi racet, is eigenlijk geen enorme verrassing gezien de gebeurtenissen van vorig jaar. Toen ontstond er een hele saga rond zijn persoon en contracten die hij bij zowel McLaren als Ganassi zou hebben. De oplossing voor dat conflict was dat de Catalaan zijn contract voor 2023 zou uitdienen bij Ganassi, maar dat hij tegelijkertijd een test- en reserverol op zich mag nemen bij het Formule 1-team van McLaren. Naar verluidt heeft Palou echter al een McLaren-deal op zak voor 2024. Hij ziet dit als zijn beste route richting F1, met als bonus dat hij op zijn kans kan wachten in het IndyCar-team van de Britse sportwagenfabrikant.

Eerder deze maand heeft Palou nog getest voor McLaren, waarvoor hij zich op de Hungaroring bij Oscar Piastri voegde. Ook mocht hij vorig jaar VT1 op zijn rekening nemen bij de GP van de Verenigde Staten. Het laat enerzijds zien waar Palou's ambities liggen, maar anderzijds toont het ook aan dat McLaren het echt in hem ziet zitten. Bovendien helpen de F1-tests hem in zijn ontwikkeling als coureur. "Tot dusver werkt het, ik vind het geweldig", antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. "Ze zijn heel kieskeurig wat betreft de manier waarop je rijdt. Ze pushen je over hoe je rijdt en voor je ontwikkeling als coureur is dat eerlijk gezegd heel goed. Het is alsof ze je leren hoe je moet remmen. Het is geweldig, zeker omdat ik nog niet helemaal bekend ben met de auto. Ik leer nog hoe ik daar goed in moet rijden. Het is echter een geweldige manier om mezelf te pushen."

Alex Palou testte eerder deze maand in Hongarije voor McLaren, het team waar hij mogelijk in 2024 voor racet? Foto: McLaren

Tijdens de contractuele strijd in 2022 bleef Palou altijd netjes en daar plukt hij nu de vruchten van, want hij strijdt opnieuw om de titel en bevestigt daarmee zijn status als een van de absolute toppers in IndyCar. Zijn onverstoorbare houding buiten het circuit, in combinatie met zijn snelle en veerkrachtige rijstijl, maken dat hij een F1-kans meer dan waard is. En er is altijd een kans dat een ander team hem belt om dat eerder dan aanvankelijk verwacht te laten gebeuren. Geruchten in de IndyCar-paddock suggereren echter ook dat Ganassi een tegenbod heeft neergelegd bij Palou, waardoor hij een gezond loon van zeven cijfers kan verdienen. Bovendien kan aanblijven bij zijn huidige werkgever goed zijn voor zijn kansen op succes op korte termijn, daar Arrow McLaren nog altijd groeiende is

Motorsport.com vroeg Palou deze week wanneer hij kan vertellen waar hij in 2024 racet. "Dat weet ik niet, eerlijk gezegd, maar die dag komt eraan. We zullen zien, maar het wordt spannend", zegt hij, om zich daarna uit te laten over de vergelijking tussen strijden om zeges en titels in IndyCar versus strijden om naam te maken in de Formule 1. "Het mooie aan IndyCar is dat iedereen kan winnen, omdat iedereen dezelfde tools heeft. In F1 is de schoonheid anders. Het is gewoon dat je in de koningsklasse van de autosport zit en een auto ontwikkelt met een grote fabriek. Het is een heel andere mentaliteit, maar ik zou niet zeggen dat het ene meer voldoening geeft dan het ander."

Ericsson wil betaald worden als Indy 500-winnaar

Het scenario van Palou is compleet anders dan die van de andere Ganassi-coureur die in de belangstelling staat: Ericsson. Met vijf seizoenen bij Caterham en Alfa Romeo/Sauber heeft hij zijn F1-tijd al achter de rug. Daar waar hij in de koningsklasse geen grote successen boekte, eindigde hij de afgelopen twee jaar in de top-zes van het IndyCar-kampioenschap én won hij in 2022 de Indy 500. Die zege is de reden dat Ericsson vindt dat hij betaald moet worden als een van de toppers in het kampioenschap, in plaats van een kleine vergoeding te krijgen die in schril contrast staat met wat hij via de Zweedse miljardair Finn Rausing binnenbrengt. Ganassi twijfelt echter. Voor de Indy 500 zei hij nog dat hij graag verder wil met Ericsson, maar dat er qua sponsoring nog wel wat geregeld moet worden.

Na een vraag van Motorsport.com over wat Ganassi met die opmerking bedoelde, antwoordde Ericsson toentertijd: "Dat is een goede vraag, maar ik denk niet dat je die vraag aan mij moet stellen. Ik heb nu meermaals gezegd dat ik als een topcoureur behandeld wil worden, want dat is wat ik ben in deze raceklasse. Ik wil hier graag blijven en hopelijk komen we eruit met Ganassi, want ik vind dat ik dat verdien." Er lijkt sindsdien echter weinig progressie geboekt te zijn. Sterker nog, afgaande op de stevige uitspraken van Ericsson bij NBC Sports op Road America doet vermoeden dat de situatie eerder verslechterd is.

Na zijn Indy 500-zege in 2022 hoopt Marcus Ericsson de beloning van een topcoureur te krijgen. Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images

"Het voelt alsof we behoorlijk ver van elkaar verwijderd zijn", vertelde Ericsson. "Ik zie de zaken op de ene manier. Het team vindt dat ik hoor te betalen om daar te mogen racen, terwijl ik denk dat ik betaald zou moeten worden. Ik ben gefrustreerd. Er zijn tenminste vijftien coureurs die geen budget meebrengen en ik vind persoonlijk dat ik een van de coureurs ben die daar goed genoeg voor presteert. Het team denkt echter anders, dus dat is waarom we behoorlijk ver uit elkaar zitten. Ik heb geprobeerd om het op een vriendelijke manier te spelen en duidelijk te maken dat ik hier graag wil blijven. Ik begrijp het niet en het is frustrerend." Ericsson claimt dat zijn telefoon vaak overgaat en er komt binnen afzienbare tijd een moment dat hij officieel mag onderhandelen met concurrenten, een situatie om dus in de gaten te houden.

De pijn van deze bizarre situatie voor Ganassi wordt ietwat verzacht doordat de onvermoeibare Scott Dixon aanblijft en nog altijd op hoog niveau presteert. Als zowel Palou als Ericsson vertrekt, kan het team inkrimpen naar drie auto's en de coureurs die nu auto nummer 11 delen - Marcus Armstrong op de road courses en tweevoudig Indy 500-winnaar Takuma Sato op ovals - promoveren naar een fulltime zitje. Ook zou het kunnen kijken naar een nieuw Amerikaans talent. Zo laat David Malukas soms prachtige dingen zien bij Dale Coyne Racing, het team waar Ganassi in 2021 Palou van overnam. Of het kan kiezen voor een ruildeal met McLaren door Palou af te staan in ruil voor Felix Rosenqvist. Opvallend: de Zweed reed in 2019 en 2020 voor Ganassi, alvorens vervangen te worden door... Palou.

Een ding staat echter vast: als er daadwerkelijk twee zitjes vrijkomen bij Ganassi, dan belooft het silly season in IndyCar een spectaculaire te worden.