Amerikaanse autosportlegende Parnelli Jones (90) overleden

Een vertegenwoordiger van het Amerikaanse autobedrijf BorgWarner, dat dicht bij de familie staat, heeft het nieuws van het overlijden van Parnelli Jones wereldkundig gemaakt. De Amerikaanse oud-coureur en teameigenaar is volgens de berichtgeving een natuurlijke dood gestorven in aanwezigheid van zijn naaste familie in Torrence, Californië.

Jones wordt in de Verenigde Staten gezien als een van de iconen van de nationale autosport. Al op jonge leeftijd was de Amerikaan in de racerij te vinden. Op zeventienjarige leeftijd reed hij zijn eerste races, al was dat toen onder een schuilnaam. Hij had daar voor gekozen om de wedstrijdleiding niet de kans te geven te achterhalen dat hij nog minderjarig was. Coureurs onder de achttien mochten namelijk niet meedoen aan races.

Jones brak eind jaren vijftig door, door onder andere in de NASCAR Model Series hoge ogen te gooien. Hij won in die klasse vijftien races. In 1960 kwam hij echt op de radar van de grote teams. Jones won de Mid West Sprint Car-titel en dat wekte de aandacht van enkele IndyCar-teams. Hij debuteerde in 1961 in de Indianapolis 500. Jones kwalificeerde zich als vijfde, finishte als twaalfde en reed 27 rondes aan de leiding. Uiteindelijk finishte hij als twaalfde, maar hij mocht wel de titel Rookie of the Year mee naar huis nemen. In 1962 keerde Jones terug op de Brickyard. Dit keer zette hij zijn auto op pole. Jones was de eerste die in de kwalificatie de destijds magische grens van 150 mijl per uur (240 kilometer per uur) doorbrak. In de race domineerde hij, maar door een remprobleem in de slotfase viel hij terug naar P7. Een jaar later was het dan eindelijk raak. Jones won de Indy 500 door 167 rondjes vooraan te rijden. Tot zijn overlijden was hij de oudste nog levende IndyCar-winnaar.

Van coureur tot succesvol teambaas

Nadat hij zijn actieve racecarrière beëindigde, zette hij samen met Vel Miletich het raceteam Vel's Parnelli Jones Racing op. In de rol van teameigenaar won Jones twee keer de Indy 500. In 1970 en 1971 was Al Unser sr. de gevierde man in Indianapolis. Een uitstapje naar de Formule 1 was minder succesvol. Tussen 1974 en 1976 reed het team 16 races met Mario Andretti, met een vierde plek in 1975 tijdens de Grand Prix van Zweden als beste resultaat.

Mario Andretti, Parnelli

Nadat Jones zich terugtrok uit de sport werd hij meerdere keren geëerd. Zo is hij opgenomen in de Indianapolis Hall of Fame, de International Motorsports Hall of Fame en de National Sprint Car Hall of Fame.