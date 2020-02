Alonso met Arrow McLaren SP in Indy 500

Alonso zal in Indianapolis een derde wagen van het team besturen naast vaste rijders Patricio O'Ward en Oliver Askew. De Spanjaard stapt in wagen #66, te beginnen met de eerste test op 30 April. De ervaren Craig Hampson wordt zijn race engineer.

"Ik ben een racer en de Indy 500 is de grootste race ter wereld", stelde Alonso. "Ik hou van de ongelooflijke fans die het voor ons rijders zo speciaal maken. Ik heb maximum respect voor deze race en iedereen die eraan deelneemt. Ik heb een speciale relatie met McLaren. We hebben samen veel meegemaakt en dat schept een band."

Alonso maakte in 2017 zijn debuut in Indianapolis met Andretti en McLaren-sponsoring. Hij deed de hele race vooraan mee, maar viel uit met motorpech. Zijn tweede deelname vorig jaar met een eigen team van McLaren liep rampzalig af. Alonso kon zich niet kwalificeren na allerhande problemen binnen het team. Door de verzuurde relatie met motorleverancier Honda moest Alonso dit jaar opnieuw op zoek naar een Chevrolet-team, waardoor een terugkeer naar Honda-team Andretti uitgesloten was. Ook McLaren, dat instapte bij het team van Sam Schmidt, rijdt met de Amerikaanse motoren en zo komt de Spanjaard alsnog bij zijn oude F1-team terecht.