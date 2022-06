Zoals gebruikelijk op de reguliere circuits die de IndyCar Series bezoekt, bestond de kwalificatie op Road America uit drie segmenten. De strijd om pole-position werd beslecht in de Fast Six, waar Andretti Autosport en Chip Ganassi Racing met twee auto's vertegenwoordigd waren en werden aangevuld met een coureur van Penske en eentje van Arrow McLaren SP. In de beslissende fase werd eveneens een tactische strijd gevoerd, waarbij diverse coureurs het op de hardere band probeerden en enkelen juist voor het zachtere rubber kozen.

Alexander Rossi koos ervoor om op de zwarte, hardere band te rijden en dat deed hem goed, want hij zette 1.44.8656 op de klokken en pakte daarmee zijn eerste pole-position sinds de eerste race in Detroit in 2019. Zijn voorsprong op naaste achtervolger Josef Newgarden - die op de rode, zachtere band reed - was uiteindelijk slechts 0.0715 seconde. Achter de Penske-coureur legden Alex Palou en Marcus Ericsson beslag op de tweede startrij. Colton Herta maakte een fout in wat zijn snelste ronde was geweest en dat betekende dat hij als vijfde aan de race moet beginnen, terwijl Pato O'Ward de top-zes completeert.

Uitslag IndyCar Road America - Fast Six

Daarvoor waren er in het tweede kwalificatiesegment al zes coureurs afgevallen. Romain Grosjean kwam een tiende van een seconde tekort om zich te plaatsen voor de Fast Six en start zondag vanaf de zevende startpositie namens Andretti Autosport. Hij deelt de vierde startrij met Felix Rosenqvist, die op zijn beurt maar één honderdste van een seconde sneller was dan Scott McLaughlin. De Nieuw-Zeelander ziet landgenoot en zesvoudig kampioen Scott Dixon morgen naast hem plaatsnemen op de tiende startpositie, voor Simon Pagenaud en de van een blessure teruggekeerde Callum Ilott. De Brit van Juncos Hollinger Racing zette geen tijd in Q2 nadat hij al vroeg in de sessie crashte.

Uitslag IndyCar Road America - Q2

Rinus van Kalmthout was op dat moment al uitgeschakeld. De coureur van Ed Carpenter Racing kwam tijdens Q1 met de eerste groep in actie en daar vond hij meteen zijn Waterloo. Van Kalmthout klokte de negende tijd van zijn groep en moet daardoor zondag vanaf de zeventiende positie aan de race beginnen. Hij bevond zich echter wel in goed gezelschap, want ook Will Power - de winnaar van de vorige race in Detroit - en tweevoudig Indy 500-winnaar Takuma Sato werden in de eerste groep uitgeschakeld. In de tweede groep slaagden onder meer viervoudig Indy 500-winnaar Helio Castroneves en Van Kalmthouts teamgenoot Conor Daly er niet in om zich voor Q2 te plaatsen.

Uitslag IndyCar Road America - Q1, Groep 1

Uitslag IndyCar Road America - Q1, Groep 2