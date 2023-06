Het is voor Alexander Rossi niet de eerste keer dat hij frustratie uit over de valse starts bij de herstarts in de IndyCar. Hij beklaagde zich er na de Indy 500 al over dat meerdere coureurs te vroeg van start gingen bij de herstarts die er meermaals waren. Die frustratie nam alleen maar toe toen het op Road America opnieuw gebeurde met Jack Harvey. De IndyCar deelde onboardbeelden van de herstart van de Britse coureur, die toen meerdere plaatsen goedmaakte maar dat wel deed voordat het bekende 'green, green, green' werd uitgeroepen.

In de SiriusXM-podcast die de Indy 500-kampioen van 2016 samen produceert met James Hinchcliffe, Off Track with Hinch and Rossi, sprak Rossi zijn verbazing uit over hoe de herstarts beoordeeld worden. "De IndyCar deelde een video van Harvey die een valse start had", zegt Rossi. "Ik bedoel, hij had gewoon een valse start. Hij besefte dat hij te vroeg ging omdat hij gas afnam. Hij dacht er nog bijna aan om terug te vallen en weer aan te sluiten, maar dacht toen: 'Nou, laat maar zitten', en won toen iets van vijf, zes of misschien wel zeven posities vóór bocht 1. En toen gebeurde er echt absoluut niks. Dat fascineert me."

Op Twitter leidden de beelden tot een discussie tussen Scott McLaughlin en Harvey. De Team Penske-coureur beschuldigde Harvey ervan dat hij te vroeg op zijn gas ging, waarop de Rahal Letterman Lanigan Racing-coureur liet weten dat hij dit als de 'veiligste manier' zag omdat er sprake was van een 'accordeon'. Rossi voegde toe: "Na de Indy 500 uitte ik mijn verbazing en frustratie over de herstarts. Ik had een auto om voor de zege te gaan, maar werd bij elke start teruggeschoven. Dat is niet echt mijn werkwijze, zeker niet op Indy. Ik had het gevoel dat coureurs een valse start maakten. Dit was met voor mij een nieuw team en een nieuwe spotter, dus ik weet niet of ons proces anders is dan wat ik gewend ben. Maar in mijn gesprekken met andere mensen, en bij het terugkijken van de beelden en terugluisteren van de radiocommunicatie, voelde het niet alsof wij echt iets fout deden."

"Het was," vervolgt Rossi, "meer dat andere mensen er maling aan hadden en te vroeg van start gingen. Er waren daarna ook opmerkingen van veel verschillende coureurs die ook voelden dat dit gebeurde." Wel benadrukt de Amerikaan, die in 2015 vijf races in de Formule 1 reed, dat hij snapt dat de wedstrijdleiding voor een lastige taak staat. Toch begrijpt hij niet waarom er geen actie is ondernomen. "Het frustrerende is, ik begrijp dat de stewards een zware job hebben, zeker voor wat betreft race-incidenten. Ik begrijp dat er dan wel grijze gebieden zijn en er zullen altijd verschillende interpretaties zijn van wat er gebeurd is. Maar net als mijn straf voor het te snel rijden in de pitstraat, zijn er ook dingen in de regels die zwart-wit zijn. Ik snap waarom die grijze gebieden moeilijk te handhaven zijn, maar de zwart-witte vlakken zouden niet zo moeilijk moeten zijn."