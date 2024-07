Rossi over IndyCar-toekomst: "Meerdere gesprekken, nog geen krabbel"

Begin 2023 maakte Alexander Rossi nog de overstap van Andretti Global naar Arrow McLaren, maar die samenwerking komt eind 2024 na slechts twee seizoenen alweer ten einde. De Britse renstal geeft de voorkeur aan Christian Lundgaard en dat houdt in dat Rossi op zoek moet naar een nieuwe werkgever. Op dit moment weet de 32-jarige Amerikaan nog niet welk team dat wordt. "Er is nog niets opgeborgen in een envelop of iets dergelijks, als je dat bedoelt", zegt Rossi in gesprek met Motorsport.com over zijn toekomst in IndyCar. "Met verschillende mensen zijn we op verschillende punten in de gesprekken, maar er is nog nergens een krabbel op papier gezet."

Wel is voor Rossi duidelijk dat hij naar een team wil vertrekken waar hij mee kan doen om het kampioenschap en waar hij kans maakt op een tweede Indy 500-zege. "Het klinkt als een simpel antwoord, maar het is voor ons de motivatie. Je doet dit niet om jezelf coureur te mogen noemen of omdat je gewoon aan het werk moet. Je doet dit omdat je ervan houdt om te strijden en te vechten voor overwinningen", legt de coureur uit Auburn uit. Bij McLaren is dat vooralsnog niet gelukt, want in anderhalf seizoen staat de teller op slechts twee podiumplaatsen. Toch stelt Rossi enorm gegroeid te zijn. "Ik kijk dan ook niet met spijt terug op mijn beslissingen. We werden het gewoon niet eens en zo loopt het leven soms."

Alexander Rossi voor voormalig Andretti-teamgenoot Colton Herta in Laguna Seca. Foto door: Perry Nelson / Motorsport Images

Nadat Rossi en McLaren in 2023 nog aan elkaar moesten wennen, is er dit jaar een stijgende lijn te zien bij de combinatie. Toch scheiden de wegen later dit jaar, ondanks positieve gesprekken. "Dit waren de meest op het zakelijke gerichte onderhandelingen die ik in deze sport heb gehad en dat is waar het uiteindelijk op aan", vertelt hij. "Er was niet echt een middenweg waarmee we verder konden. Het was in ieder geval geen gebrek aan inspanning. Soms werkt deze sport, die uiteindelijk ook een business is, op deze manier. Dat is niet negatief. Ik denk dat alle gesprekken die ik met de organisatie heb gehad, positief waren. We kwamen gewoon niet tot iets wat voor iedereen werkt."

Desondanks ziet Rossi ook de positieve kanten van zijn dienstverband bij McLaren. "Ik deed de dingen op een heel specifieke manier en ik moest mezelf een iets andere aanpak, een iets andere werkwijze aanmeten wat betreft een raceweekend en het snel maken van de auto. Dat heeft me absoluut een betere coureur gemaakt", aldus de vijfvoudig Formule 1-starter, die in 2016 zijn eerste deelname aan de Indy 500 meteen op zijn naam schreef. Hij is vooral blij dat hij nu al duidelijkheid heeft over zijn toekomst bij McLaren. "Je wil dit soort gesprekken niet in augustus moeten voeren. We hebben de afgelopen jaren gezien dat alles in deze tijd van het jaar in een stroomversnelling belandt. We voeren nu meerdere gesprekken en dat is heel spannend."