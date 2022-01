Rossi geniet van interne IndyCar-strijd met Herta: "Hij pusht me"

Rossi eindigde in 2018 en 2019 op respectievelijk de tweede en derde plek in het IndyCar-kampioenschap. De afgelopen twee seizoen verliepen minder voorspoedig met slechts zes podiumplekken en een negende en tiende plaats in de eindstand. Teamgenoot Colton Herta scoorde in die periode vier overwinningen en een derde en vijfde plek in het kampioenschap. De achterstand van Rossi is deels te wijten aan sterke optredens van de jongere Herta in de kwalificaties, maar ook aan een paar fouten en momenten van pech. In 2020 werden vanwege de pandemie diverse sterke circuits van Andretti Autosport geschrapt, ook fouten in de pitstraat droegen niet bij aan de resultaten. Het afgelopen seizoen verliep beter, maar Rossi werd diverse malen door andere rijders uitgeschakeld. Een probleem met de aandrijflijn hinderde de Amerikaan in de Indy 500 en op weg naar diverse top drie klasseringen ging Rossi zelf in de fout.

Toch hebben alle gebeurtenissen geen effect gehad op de vriendschap tussen Rossi en Herta. Rossi zag tevens zijn kwalificaties op permanente circuits verbeteren, wat ook hard nodig was. De Andretti Autosport-coureur voorziet verder dat met de komst van Romain Grosjean de interne strijd toeneemt.

"Colton is een van mijn betere vrienden geworden. Om eerlijk te zijn vind ik het fijn om met hem te werken. Hij zorgt ervoor dat ik een betere coureur word. De interne competitie is hevig, helemaal binnen het team. Na elke sessie draait het voornamelijk om wat de ander gedaan heeft, dat is geweldig", aldus Rossi. "Er heerst ook competitie tussen de beide technische afdelingen, dit stuwt het team vooruit en speelt een belangrijke rol in de verbetering van het team. Er is daardoor genoeg potentie het aantal auto's uit te breiden naar drie. Dit gaat te gek worden voor ons allemaal."

"Snelheid van Herta was hele jaar al goed"

Rossi eindigde tweede in Portland en startte op diezelfde positie in Laguna Seca. De Amerikaan verbeterde in 2021 op normale circuits, maar dit kwam volgens Rossi voornamelijk door zijn kant van de garage en niet door het hele team. "Dit was volgens mij meer een doorbraak aan onze zijde", legt de Amerikaan uit. "Het tempo van Colton was het gehele jaar al goed. Deze snelheid matchen was lastig. Op een paar plekken, zoals in Barber en in de race op Indy, ging het beter. Op Mid-Ohio en Road America was het een gat weer groot. De test op Laguna in augustus was een positieve voor ons. Een groot gemis waren echter de wedstrijden op de normale circuits. Als team durven we gerust te stellen dat het op dat vlak beter moet, eigenlijk overal behalve op Indianapolis. Dat is wederom een belangrijk aandachtspunt. Komend jaar testen we in ieder geval op een flink aantal circuits, dus dat is positief."

De reden dat Andretti Autosport zich tot de laatste race niet kon mengen in de titelstrijd, is volgens Rossi duidelijk. "Ik denk dat 2020 en al het onbekende wat er in dat jaar bij kwam kijken, zoals bijvoorbeeld de aeroscreen, ons naar achteren zette. Afgelopen jaar probeerden we hier van te herstellen. In een korte tijd maakten we een hoop verloren terrein goed", vervolgt Rossi. "Dit soort dingen bezorgt je soms problemen in het leven en in de sport. We moeten weer vertrouwen op het feit dat we een snelle auto hebben voor stratencircuits. De rest komt dan vanzelf."

Komend seizoen switcht Rossi van engineer. Rob Edwards gaat zich ontfermen over de auto van Devlin DeFrancesco, terwijl Brian Barnhart bij Rossi aan de slag gaat. Josh Freund en Michael Andretti richten zich op de auto van Grosjean en Bryan Herta werkt verder aan de bolide van Herta.