Er heerst een 'positieve' stemming binnen Arrow McLaren, heeft de 31-jarige Amerikaan in zijn nog korte tijd bij het team gemerkt. Het team heeft een sterke line-up in handen met Rossi, Patricio O'Ward en Felix Rosenqvist en heeft al de nodige successen geboekt. Een kampioen moet Arrow McLaren, dat in 2020 begon als een samenwerking tussen Arrow Electronics en McLaren Racing, nog voortbrengen, al is dat voor Rossi nu nog geen zorg.

De Indy 500-kampioen van 2016 geniet voorlopig namelijk van zijn nieuwe omgeving. "Het is nog vroeg", zegt Rossi over zijn overstap. "Ik denk dat de hele sfeer en de positiviteit binnen het team van buitenaf duidelijk is." Hij ziet het als een bewijs van het harde werk van het personeel dat het team de 'cohesie heeft weten te behouden' en in staat is geweest om een derde auto aan de line-up toe te voegen. "Het is een voorrecht en plezier om elke week deel uit te maken van dit team. We zullen alleen maar sterker worden naarmate de tijd vordert", weet de achtvoudig racewinnaar zeker.

Rossi begon sterk aan zijn seizoen in zijn nieuwe kleuren. Op de straten van St. Petersburg in Florida kwam hij namelijk als vierde over de streep. Dat teamgenoot O'Ward daar tweede werd, en lange tijd de zege leek te pakken, biedt Rossi hoop dat hij in Long Beach, waar hij in 2018 en 2019 al namens Andretti Autosport won, voor een goed resultaat kan gaan. "We zijn nog steeds aan het leren. Op basis van de race in St. Pete, en het feit dat Felix hier in de top-zes stond in de kwalificatie, zijn onze auto's goed. We moeten zeker wel een stap zetten als we op stratencircuits net zo sterk willen zijn als Andretti of Penske. Maar ik denk dat we in de buurt staan. We maken evenveel kans als wie dan ook dit weekend", stelt de strijdvaardige oud-Formule 1-coureur.

Het wordt voor de IndyCar-coureurs een grote vraag hoeveel grip het stratencircuit van Long Beach dit jaar biedt. Er rijden verschillende klassen op het circuit, waaronder IMSA, wat een negatief effect op het gripniveau kan hebben. Rossi vreest daar op basis van vorig jaar niet voor. "Vorig jaar was een vreemde. De stad bracht een afdichtmiddel aan. Het gripniveau was vanaf ronde 1 van de training waanzinnig. Dat er andere auto's reden had er geen echte invloed op omdat het gripniveau vanaf het begin al hoog lag. De pole was een nieuw record, het hele weekend was het waanzinnig snel."

"Het is normaliter iets goeds, aangezien je met weinig grip begint omdat dit al een jaar niet als racebaan is gebruikt", vervolgt Rossi. "Dat alle andere klassen op de baan rijden, met name het IMSA, versnelt echt de baanevolutie. Ik weet niet hoe het dit jaar zal zijn, of het afdichtmiddel nog steeds effect heeft of niet nadat Californië vijf maanden lang overspoeld werd met regen. Ik weet het niet. We zullen het moeten zien. Meestal helpt het om de wagens op snelheid te krijgen."

Strategie

Rossi is ervan overtuigd dat de race op Long Beach, die 85 ronden telt, een tweestopper wordt. Daardoor wordt de kwalificatie des te belangrijker. "Elke kwalificatie is van cruciaal belang, maar zeker op Long Beach omdat het een rechttoe, rechtaan race is met een tweestopper. Er zijn niet veel gele vlaggen. Het is historisch gezien een vrij cleane race. Iedereen gaat vanaf het zwaaien van de groene vlag vol gas. De banden gaan hier over het algemeen lang mee. Er komt niet echt veel strategie of brandstofbesparing bij kijken. Iedereen doet hetzelfde, dus je kunt behoorlijk hard pushen."

Volgens Rossi is er wel een mogelijkheid om de race interessanter te maken op strategisch vlak. "Ik ben van mening dat we de race op Long Beach een beetje langer maken, zodat je twee opties hebt. Sommige van onze beste races komen van wanneer er jongens zijn met een brandstof besparende tweestopper en andere jongens met een driestopper, die het verschil in de pitstraat proberen goed te maken. Dat zorgde voor geweldige shows. Volgens mij was het Colton (Herta, red.) die in 2021 vanaf P14 begon en de race won, zonder dat gele vlaggen hem hielpen. Als je een sterke auto hebt, kan je normaliter een goed resultaat behalen. Maar in een ideale wereld zouden we deze [race] waarschijnlijk wat langer maken", besluit de Arrow McLaren-coureur met startnummer 7.