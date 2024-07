Rossi breekt duim bij crash en mist IndyCar-race in Toronto

Alexander Rossi belandde vrijdag, in de slotfase van de eerste oefensessie op het stratencircuit van Toronto, in de muur bij bocht 8. Na het uittrekken van de handschoen om zijn rechterhand, was te zien dat de Indy 500-winnaar van 2016 naar zijn hand en pols greep. Naderhand is uit medisch onderzoek gebleken dat Rossi de duim van zijn rechterhand heeft gebroken, waardoor hij voor de rest van dit IndyCar-weekend is uitgeschakeld. Arrow McLaren maakt later bekend wie Rossi vervangt voor de Ontario Honda Dealers Indy Toronto.

Het stratencircuit van Toronto is voor dit seizoen deels van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Juist dat ‘deels’ maakt het lastig voor de coureurs, vertelt Graham Rahal. “Door het nieuwe asfalt kan je veel dieper inremmen. Je kan de bocht met veel meer vertrouwen in”, zegt hij over bocht 8. “Maar dat betekent ook dat de marge veel kleiner is als je het verkeerd doet. Bij het insturen van de bocht kom je van het nieuwe asfalt af. Het is net als in Iowa”, blikt Rahal nog even terug op de double-header van afgelopen weekeinde.

“Het is geweldig dat ze de bochten in Iowa opnieuw hebben geasfalteerd. Het was echter fijn geweest als ze het hele circuit hadden gedaan, of in elk geval tot veel verder op de rechte stukken. Dan was het eerste deel van een bocht niet zo’n grote verandering geweest als nu. Dat verraste Marcus Ericsson en nog wat andere rijders”, vervolgt Rahal zijn terugblik op Iowa. “Hier in Toronto is het vergelijkbaar. Je komt bij de apex van bocht 8 van het nieuwe asfalt op hobbelig asfalt en beton terecht. Als je daar bent, neem je best veel snelheid mee. Al is dat altijd al zo geweest in die bocht. In het verleden waren daar ook al de meeste crashes op dit circuit. Het is gewoon een uitdagende bocht.”